Лякають Курським напрямком. Російські солдати примусово продовжують контрактну службу в армії

Російських солдатів відправляють на Курський напрямок за відмову продовжувати контракт. Про це дізналися у руху кримськотатарського опору АТЕШ.
Головні тези:
- Російські солдати під тиском командирів продовжують контрактну службу
- Військовослужбовці, відмовившись від контракту, ризикують бути відправленими на Курський напрямок
- Командування військ РФ намагається стримати кризу, застосовуючи тиск та погрози до солдатів.
Російських солдатів лякають Курським напрямком
Агент АТЕШ у складі ЗС РФ повідомляє про тиск на солдатів з боку командування в 64-й ОМСБр.
Військовослужбовців масово змушують підписувати контракт щонайменше на 3 роки, а тих, хто відмовляється будуть переводити на Курський напрямок. При цьому командування непрозоро натякає, чим там закінчиться їхній шлях — «обнулення» у м'ясних штурмах.
В АТЕШ закликали солдатів 64-го ОМСБр боротися зі злочинними командирами та приєднуватися до партизанського руху, щоб швидше закінчити цю війну та вижити!
Російські військові не хочуть служити на ТОТ Херсонщини
Агент руху «АТЕШ» з-поміж військовослужбовців ЗС РФ повідомляє, що у 61-й окремій бригаді морської піхоти на солдатів здійснюють тиск і відпустку дають лише тим, хто погоджується продовжити контракт.
Командування змушене йти на такі заходи через труднощі із набором нових "добровольців". Водночас проблеми із забезпеченням тільки наростають, зарплати виплачуються із затримками, а у разі загибелі тебе навіть не вивезуть із поля бою — просто залишать чи запишуть як "зниклого безвісти".
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