Лякають Курським напрямком. Російські солдати примусово продовжують контрактну службу в армії
Категорія
Україна
Дата публікації

Лякають Курським напрямком. Російські солдати примусово продовжують контрактну службу в армії

окупанти
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Джерело:  АТЕШ

Російських солдатів відправляють на Курський напрямок за відмову продовжувати контракт. Про це дізналися у руху кримськотатарського опору АТЕШ.

Головні тези:

  • Російські солдати під тиском командирів продовжують контрактну службу
  • Військовослужбовці, відмовившись від контракту, ризикують бути відправленими на Курський напрямок
  • Командування військ РФ намагається стримати кризу, застосовуючи тиск та погрози до солдатів.

Російських солдатів лякають Курським напрямком

Агент АТЕШ у складі ЗС РФ повідомляє про тиск на солдатів з боку командування в 64-й ОМСБр.

Військовослужбовців масово змушують підписувати контракт щонайменше на 3 роки, а тих, хто відмовляється будуть переводити на Курський напрямок. При цьому командування непрозоро натякає, чим там закінчиться їхній шлях — «обнулення» у м'ясних штурмах.

В АТЕШ закликали солдатів 64-го ОМСБр боротися зі злочинними командирами та приєднуватися до партизанського руху, щоб швидше закінчити цю війну та вижити!

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Агент руху «АТЕШ» з-поміж військовослужбовців ЗС РФ повідомляє, що у 61-й окремій бригаді морської піхоти на солдатів здійснюють тиск і відпустку дають лише тим, хто погоджується продовжити контракт.

При цьому дедалі більше військовослужбовців намагається втекти із зони бойових дій, розірвати контракт чи уникнути його продовження.

Командування змушене йти на такі заходи через труднощі із набором нових "добровольців". Водночас проблеми із забезпеченням тільки наростають, зарплати виплачуються із затримками, а у разі загибелі тебе навіть не вивезуть із поля бою — просто залишать чи запишуть як "зниклого безвісти".

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