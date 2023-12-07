Лідер "Дніпра-1" вибув на тривалий термін через серйозну травму

Богдан Лєднєв отримав травму

Футболіст отримав пошкодження внаслідок жорсткого стику на тренуванні. Лєднєв зламав малу гомілкову кістку і тепер перенесе операцію. Швидше за все, вона відбудеться у Мюнхені.

Повернення вінгера на поле очікується у березні-квітні наступного року. У поточному сезоні УПЛ Лєднєв провів 15 матчів та забив 4 голи. Він перейшов до складу дніпрян із "Динамо" минулого літа за 500 тисяч євро.

“Дніпро-1" після 16 зіграних матчів набрав 33 очки і посідає друге місце у турнірній таблиці Прем'єр-ліги.

В Арсеналі пишаються успіхами Зінченка

Мікель Артета відверто зізнається, що він щасливий працювати з українцем, адже Зінченко встигає виконувати багато якісної роботи під час матчів команди.

Окрім того, тренер додав, що любить своїх гравців такими, якими вони є.

Він звернув увагу на те, що кожний гравець має свої сильні та слабкі сторони.

У Алекса сильних сторін набагато більше. Таке трапляється і може статися з кожним гравцем. Ми повинні отримати урок з цього, тому що є певні зони, де категорично не можна робити певні речі, особливо з урахуванням попередньої фази. От і все. Ми додамо, - пояснив Мікель Артета. Поширити

За словами тренера Арсенала, українець може грати на позиції дев’ятки, як атакувальний півзахисник, як вінгер.