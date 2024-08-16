Лубінець відреагував на відео з обезголовленим окупантами РФ воїном ЗСУ

Російські терористи зі 155 окремої бригади морської піхоти армії РФ заявили, що відрізали голову українському військовому. Омбудсман Дмитро Лубінець відреагував на порушення росіянами правил ведення війни.
Головні тези:
- Російські терористи відрізали голову українському військовому, порушивши міжнародне гуманітарне право.
- Дмитро Лубінець відреагував на цей вчинок та звернувся до міжнародних організацій, вимагаючи припинення подібних злочинів.
- Омбудсман висловив обурення та вимагає притягнути винних до відповідальності за жахливе вбивство військового.
- Вчинок російських терористів є не лише порушенням Женевської конвенції, але й безглуздою та нелюдською акцією.
- Лубінець звертається до міжнародних та українських організацій з метою негайного реагування та проведення розслідування цього злочину.
Лубінець звернувся до ООН та МКЧХ
DeepState повідомили, що російські "морські піхотинці" записали ролик, де демонструють відрізану головою українського військового.
За інформацією DeepState, терористи скоїли злочин у Колотилівці, де проходить державний кордон України з Білгородською областю.
Дмитро Лубінець заявив, що одразу звернувся до міжнародних організацій.
Лубінець звернувся до міжнародних організацій з приводу вбивства українського військовополоненого
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що у мережі з'явилося фото, ймовірно, з тілом українського полоненого, якого окупанти жорстоко вбили. Омбудсман звернувся до Червоного хреста, ООН та правоохоронців.
Омбудсман зазначив, що відповідно до норм міжнародно гуманітарного права, жодного військовополоненого не можна піддавати фізичному каліченню, насиллю чи вбивству.
У мережі з’явилося фото, ймовірно, із тілом українського полоненого, якому росіяни відрізали голову та кінцівки. Це не просто порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, це поведінка нелюдів.
Зважаючи на це, Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) та ООН, аби вони зафіксували чергове порушення прав людини зі сторони Росії. Також він звернувся до українських правоохоронних органів, щоб вони перевірили особу вбитого полоненого та факт цього злочину.
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