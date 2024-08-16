Лубінець відреагував на відео з обезголовленим окупантами РФ воїном ЗСУ

Російські терористи зі 155 окремої бригади морської піхоти армії РФ заявили, що відрізали голову українському військовому. Омбудсман Дмитро Лубінець відреагував на порушення росіянами правил ведення війни.

Лубінець звернувся до ООН та МКЧХ

DeepState повідомили, що російські "морські піхотинці" записали ролик, де демонструють відрізану головою українського військового.

За інформацією DeepState, терористи скоїли злочин у Колотилівці, де проходить державний кордон України з Білгородською областю.

Враховуючи, що 155-та бригада мп вже щонайменше двічі оновлювали свій склад через рекордні втрати, злочини здійснюють прості "ванюши", які ще вчора були цивільними, а зараз мобілізовані. Поширити

Дмитро Лубінець заявив, що одразу звернувся до міжнародних організацій.

Звернувся до ООН та МКЧХ щодо чергового акту порушення міжнародного гуманітарного права російською стороною. Також зауважу, що такі відео ворог використовує, аби залякати та деморалізувати українців. Однак це тільки стверджує нас у прагненні притягнути кожного, хто вчиняє такі нелюдські звірства, до неминучої відповідальності! Поширити

Лубінець звернувся до міжнародних організацій з приводу вбивства українського військовополоненого

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що у мережі з'явилося фото, ймовірно, з тілом українського полоненого, якого окупанти жорстоко вбили. Омбудсман звернувся до Червоного хреста, ООН та правоохоронців.

Омбудсман зазначив, що відповідно до норм міжнародно гуманітарного права, жодного військовополоненого не можна піддавати фізичному каліченню, насиллю чи вбивству.

У мережі з’явилося фото, ймовірно, із тілом українського полоненого, якому росіяни відрізали голову та кінцівки. Це не просто порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, це поведінка нелюдів.

Зважаючи на це, Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) та ООН, аби вони зафіксували чергове порушення прав людини зі сторони Росії. Також він звернувся до українських правоохоронних органів, щоб вони перевірили особу вбитого полоненого та факт цього злочину.