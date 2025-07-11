Маємо політичні сигнали найвищого рівня — Зеленський про відновлення постачання зброї Україні

Президент України Володимир Зеленський каже, що співпраця з американською стороною продовжиться наступного тижня, а зараз влада вже має "хороші сигнали", зокрема підтверджує відновлення постачань військової допомоги.
Головні тези:
- Співпраця з американською стороною щодо постачання зброї для України продовжується.
- Президент Зеленський отримав позитивні політичні сигнали щодо військової допомоги.
- Очікуються нові оборонні пакети від європейських партнерів та можливі санкції проти Росії.
Маємо політичні сигнали найвищого рівня від США — Зеленський
Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні 11 липня.
Також Зеленський зазначив про підготовку нових європейських оборонних пакетів.
Окремо Зеленський сказав, що очікує детальних звітів від урядовців, від команди Офісу по кожній домовленості з міжнародними партнерами, за результатами, який очікували: що досягнуто і що досі на виконанні".
Висновки будуть — персональні кадрові висновки. Слава Україні!
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