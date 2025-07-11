Маємо політичні сигнали найвищого рівня — Зеленський про відновлення постачання зброї Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Маємо політичні сигнали найвищого рівня — Зеленський про відновлення постачання зброї Україні

Володимир Зеленський
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський каже, що співпраця з американською стороною продовжиться наступного тижня, а зараз влада вже має "хороші сигнали", зокрема підтверджує відновлення постачань військової допомоги.

Головні тези:

  • Співпраця з американською стороною щодо постачання зброї для України продовжується.
  • Президент Зеленський отримав позитивні політичні сигнали щодо військової допомоги.
  • Очікуються нові оборонні пакети від європейських партнерів та можливі санкції проти Росії.

Маємо політичні сигнали найвищого рівня від США — Зеленський

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні 11 липня.

Маємо політичні сигнали найвищого рівня — хороші сигнали, у тому числі від Сполучених Штатів Америки, від наших європейських друзів. За всіма доповідями постачання відновлено. Продовжимо працювати на наступному тижні з американською стороною на військовому рівні, зокрема наші військові з генералом Келлогом.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Також Зеленський зазначив про підготовку нових європейських оборонних пакетів.

Очікуємо найближчим часом сильних кроків і щодо санкцій проти Росії за цю війну: тиск повинен спрацювати.

Окремо Зеленський сказав, що очікує детальних звітів від урядовців, від команди Офісу по кожній домовленості з міжнародними партнерами, за результатами, який очікували: що досягнуто і що досі на виконанні".

Висновки будуть — персональні кадрові висновки. Слава Україні!

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