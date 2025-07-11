Маємо політичні сигнали найвищого рівня — Зеленський про відновлення постачання зброї Україні

Президент України Володимир Зеленський каже, що співпраця з американською стороною продовжиться наступного тижня, а зараз влада вже має "хороші сигнали", зокрема підтверджує відновлення постачань військової допомоги.

Маємо політичні сигнали найвищого рівня від США — Зеленський

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні 11 липня.

Маємо політичні сигнали найвищого рівня — хороші сигнали, у тому числі від Сполучених Штатів Америки, від наших європейських друзів. За всіма доповідями постачання відновлено. Продовжимо працювати на наступному тижні з американською стороною на військовому рівні, зокрема наші військові з генералом Келлогом. Володимир Зеленський Президент України

Також Зеленський зазначив про підготовку нових європейських оборонних пакетів.

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Окремо Зеленський сказав, що очікує детальних звітів від урядовців, від команди Офісу по кожній домовленості з міжнародними партнерами, за результатами, який очікували: що досягнуто і що досі на виконанні".