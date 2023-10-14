Ми йдемо. Армія Ізраїля заявила про останній шанс для палестинців
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Ми йдемо. Армія Ізраїля заявила про останній шанс для палестинців

армія Ізраїля
Джерело:  The Times of Israel

У Ізраїлі набирає обертів війна з терористичним угрупуванням ХАМАС. Збройні Сили країни дали останній шанс на евакуацію мирного населення із Сектора Газа.

ЦАХАЛ звернувся з гучним попередженням до мешканців Палестини

За словами головного спікера армії Ізраїлю контрадмірала Даніеля Хагарі, бійці ЦАХАЛ почали активно готуватися до наступних етапів війни з бойовиками ХАМАС.

Йдеться і про південь, і про північ, і про центр Палестини.

Враховуючи цей момент, він закликав палестинців на півночі евакуюватися.

Кожен, хто залишається, опиняється в небезпеці…Ми зосереджені на Секторі Гази, але ми є по всій країні. Це дозволяє нам діяти одночасно на всіх аренах, — попердив Даніель Хагарі.

Він також звернув увагу на те, що вже сотні тисяч мирних палестинців вже виїхали з півночі Сектора Гази на південь після попереджень про те, що незабаром Збройні Сили Ізраїлю завдадуть удару. Однак не всі встигли це зробити.

Кожен, хто вирішить не евакуюватися, піддає себе та свою родину небезпеці. Ми будемо атакувати великою силою в тих районах, які були евакуйовані, – зазначив речник армію Ізраїлю.

За словами Хагарі, терористи тиснуть на місцеве населення та заважають йому евакуйовуватися, "оскільки лідери організації ховаються за ними".

Атака ХАМАС на Ізраїль: найголовніші новини

7 жовтня терористи ХАМАС завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю, а також прорвали кордон у кількох місцях.

Після цього Тель-Авів офіційно оголосив про початок війни з палестинськими бойовиками.

Авіація Ізраїлю атакує Сектор Газа, намагаючись тотально "знищити можливості терористичної групи ХАМАС".

Нещодавно Ізраїль зміг повернути під контроль усі райони на кордоні.

10 жовтня Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант офіційно підтвердив, що ЦАХАЛ переходить до "повноцінного наступу" на Сектор Гази.

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