Ми програємо. Боррель звернувся з екстреним попередженням до всієї Європи

На переконання головного дипломата ЄС Жозепа Борреля, поразка України у війні з Росією стане фатальною поразкою й для усієї Європи, тому цього не можна допустити.

Боррель просить Брюссель та світ не забувати про Україну

Шеф європейської дипломатії звертає увагу на те, що війна ХАМАС з Ізраїлем у жодному разі не повинна забрати на себе усю увагу ЄС, оскільки ситуація в Україні для офіційного Брюсселя набагато важливіша.

Не забувайте про Україну. Україна продовжує боротьбу проти російської агресії. Якщо програє Україна – ми програємо. Ми повинні зберегти одностайність і єдність у підтримці України. Ми є головним надавачем допомоги – ми, навіть більше ніж США, адже ви знаєте цифри, – наголосив Жозеп Боррель. Поширити

Як вважає дипломат, ЄС повинен сконцентруватися на роботі щодо перспективи членства України в блоці, програмах економічної та фінансової підтримки, наданні зброї для ЗСУ, активізації співпраці з Києвом та безпекових гарантіях.

Боррель переконаний, що РФ не зупиниться, якщо її не зупинити

Він також попередив Брюссель про те, що Росія може відновити сили, попри свої шалені втрати на полі бою.

За словами Борреля, для Путіна не проблема кинути у жерло війни ще більше людей і зброї, взагалі не переймаючись "людською ціною".

До Путіна, ще Сталін вважав, що кількість може переходити у якість, як ніби людське життя взагалі не має значення і цінності. Те, що не прийнятне для України у плані "людської ціни", може бути прийнятним для Росії у короткостроковій перспективі, – зазначив головний дипломат ЄС. Поширити

На його переконання, єдине правильне рішення у ситуації, що склалася, - продовжувати підтримувати Україну, аж поки вона не переможе РФ

Боррель також звернув увагу на те, що Україна з моменту подання заявки на вступ до Євросоюзу немов "підштовхує" усю чергу країн-кандидатів, які почали цей процес раніше.