Міллі спрогнозував жахливі наслідки для світу у разі перемоги армії РФ в Україні

Екс-глава генштабу армії США, генерал у відставці Марк Міллі зазначив, що у разі перемоги злочинної армії РФ в Україні у світу загрожуватиме нова масштабна війна і США змушені будуть значно збільшити витрати на оборону.

Що Міллі каже про сценарії завершення війни в Україні

За його словами, перемога злочинної армії РФ в Україні значно збільшить ризик нової світової війни у найближчі 10-15 років.

Думаю, це буде дуже небезпечною ситуацією, якщо Путіну дозволять перемогти Поширити

Скільки може тривати війна в Україні

На думку Міллі, розв’язана Росією злочинна війна проти України триватиме ще досить довго.

Він зазначив, що наразі українські військові продовжують вести успішний контрнаступ.

Прогрес, як зазначають багато людей, повільний, але стійкий. І вони домагаються прогресу день у день Поширити

Однак він визнав, що бойові дії проходять дуже важко.

На це не можна розраховувати час. Але це буде значний період часу. І це буде довго, важко та дуже криваво Поширити

Російські військові не розуміють цілей війни

У перехопленній представниками Головного управління розвідки Міноборони України розмові військових злочинців армії РФ ті жаліються на те, що не можуть зрозуміти реальних цілей війни проти України.

Зокрема у перехопленні зафіксовано розмову цивільних, які задаються питанням за що воює Росія і які має цілі у вторгненні в Україну.

Якщо у Велику Вітчизняну ми ще хоч за щось воювали, то тут взагалі не зрозуміло за що воюєш. Ну що вони хочуть? Взяти Україну? хоча б якусь ціль поставили б, - зазначає жінка з Росії. Поширити

Вона дивується, що попри всі заяви РФ Україна отримує озброєння від НАТО та фінансову допомогу від США.

Росіянка вважає, що якщо влада РФ скаже що закінчує війну не досягши цілей це буде не логічно.