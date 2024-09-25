Мінус 1250 солдатів РФ та 15 танків. Генштаб озвучив втрати окупантів за добу
Категорія
Україна
Дата публікації

Мінус 1250 солдатів РФ та 15 танків. Генштаб озвучив втрати окупантів за добу

Генштаб ЗСУ
Мінус 1250 солдатів РФ та 15 танків. Генштаб озвучив втрати окупантів за добу
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Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 646 400 військових.

Головні тези:

  • Протягом доби українські війська знищили 1250 російських загарбників та 15 танків.
  • Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 646 400 військових.
  • На фронті зафіксовано 154 бойових зіткнення. Українські сили відбили атаки у районах численних населених пунктів.
  • Ворог намагався виклинитися в оборону біля Синьківки, Андріївки, Греківки, Невського та інших населених пунктів на різних напрямках.
  • Найбільша концентрація ворожих атак трапилася поблизу Новоторецького. Українські захисники успішно відбили 20-25 штурмових дій на різних напрямках.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 250 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 8 815 (+15) од,

  • бойових броньованих машин — 17 304 (+12) од,

  • артилерійських систем — 18 549 (+74) од,

  • РСЗВ — 1 199 (+1) од,

  • засобів ППО — 952 (+0) од,

  • літаків — 369 (+0) од,

  • гелікоптерів — 328 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 15 879 (+115) од,

  • крилатих ракет — 2595 (+0) од,

  • кораблів/катерів — 28 (+0) од,

  • підводних човнів — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 25 248 (+73) од,

  • спеціальної техніки — 3 168 (+13) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Яка ситуація на фронті

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 154 бойових зіткнень.

  • На Куп’янському напрямку за добу відбулося 12 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Андріївки, Кругляківки, Піщаного, Стельмахівки та Лозової.

  • На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Дружелюбівки, Чернещини, Греківки, Невського, Торського, Макіївки, Новосадового та Зарічного.

  • На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 12 атак у бік Торецька, Щербинівки та поблизу Нью-Йорка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьке, Красний Яр, Новогродівка, Миколаївка, Маринівка та Зелене Поле. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоторецького.

  • На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 20 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Георгіївки та Цукуриного. Окрім цього, ворог атакував у бік Дальнього, Костянтинівки, Катеринівки та Желанного Другого.

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