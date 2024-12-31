Між ЗСУ та армією РФ відбулося 117 бойових зіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 31.12.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

Сьогодні від ворожих артилерійських обстрілів з території Росії постраждали райони населених пунктів Сумської, Чернігівської та Харківської областей, такі як Дем’янівка, Відродженівське, Тимофіївка, Студенок, Стягайлівка та Медведівка.

Сьогодні на Харківському напрямку російські окупанти один раз штурмували оборонні рубежі українського війська у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник сім разів активно йшов на позиції наших підрозділів у районах Лозової, Нової Кругляківки та Загризового. Українські воїни стійко тримають оборону, шість боєзіткнень ще тривають.

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 16 атак на позиції українців поблизу Надії, Першотравневого, Зеленого Гаю, Новоєгорівки, Ямполівки, Тернів, Діброви та в напрямках Дружелюбівки, Чернещини та Новосергіївки. П’ять боєзіткнень тривають.

На Сіверському напрямку окупанти тричі намагалися просуватись вперед на позиції наших військ в районах Білогорівки та Григорівки, отримали відсіч.

На Краматорському напрямку окупанти 22 рази штурмували наші підрозділи в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Біла Гора та Предтечине, 13 боєзіткнень ще тривають.