Між ЗСУ та армією РФ відбулося 50 бойових зіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 05.02.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Сьогодні від ворожих артилерійських обстрілів з території росії постраждали райони населених пунктів Блешня, Мхи Чернігівської області; Степок Сумської області та Тимофіївка Харківської області. Крім того, ворог завдав авіаційного удару НАРами в районі Галаганівки.

На Харківському напрямку сьогодні російські окупанти двічі намагалися штурмувати оборонні рубежі українського війська у напрямку Козачої Лопані, наші захисники відбили одну атаку росіян, ще один бій триває.

На Куп’янському напрямку противник сім разів активно йшов на позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Загризове, Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка, на даний час два боєзіткнення тривають.

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців поблизу Новолюбівки, Копанок, Зеленого Гаю, Колодязів та Торського. Наразі точиться два бої.

На Сіверському напрямку ворог вісім разів атакував позиції наших захисників у напрямках Сіверська та Верхньокам’янського, шість атак вже відбито, точаться два бої.