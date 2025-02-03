Між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 50 бойових зіткнень від початку доби

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом від початку доби відбулося 53 бойових зіткнення.
Головні тези:
- З початку доби на фронті між ЗСУ та армією РФ відбулося 53 бойових зіткнення.
- Українські захисники відбили численні атаки та авіаційні удари противника.
- Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників у різних районах України.
- Українські оборонці утримують натиск противника та активно протистоять ворожим атакам.
Актуальна ситуація на фронті 3 лютого
Оперативна інформація станом на 16.00 03.02.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Харківському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Баранівка та Бочкове.
На Куп’янському напрямку противник сім разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Петропавлівки, Піщаного та Загризового. Українські захисники відбили шість ворожих атак, ще одне боєзіткнення наразі триває.
На Лиманському напрямку загарбницька армія двічі атакувала поблизу Тернів. Одне боєзіткнення триває дотепер.
На Сіверському напрямку авіаційних ударів керованими бомбами зазнали населені пункти Сіверськ та Закітне.
На Краматорському напрямку українські захисники відбили одну спробу окупантів просунутись вперед в районі Часового Яру.
Активно застосовуючи бомбардувальну авіацію на Торецькому напрямку, противник атакував дев’ять разів неподалік населених пунктів Кримське, Торецьк та Щербинівка.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 25 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Малинівка, Новополтавка, Зелене Поле, Тарасівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Надіївка, Успенівка, Новоолександрівка та Дачне. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 14 атак, 11 боєзіткнень досі тривають. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Олександрівки, скинувши три КАБ.
Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог чотири рази атакував поблизу Костянтинополя, Роздольного та Нового Комара.
На Гуляйпільському напрямку окупанти двічі безрезультатно атакували позиції наших військ поблизу Новосілки.
На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався просунутись в напрямку Новоданилівки та Щербаків. Успіху не мав.
На Придніпровському напрямку російські загарбники чотири рази без успіху штурмували позиції наших оборонців поблизу Антонівки та Придніпровського.
В Курській області українські оборонці відбили п’ять атак загарбників. Також, противник завдав 26 авіаційних ударів, скинувши при цьому 37 КАБів, здійснив 89 артилерійських обстрілів.
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