Можливості зменшуються. У Білому домі озвучили нове попередження Україні

Радник американського лідера з питань нацбезпеки Джейк Салліван звернув увагу на те, що без ухвалення нового масштабного пакета допомоги Україні в Конгресі можливості команди Джо Байдена зменшуються з кожним тижнем.

У США визнали проблеми з допомогою для України

За словами представника Білого дому, це вже впливає на здатність офіційного Вашингтона дати Україні все, що їй потрібно.

Він також попередив, що цей ефект з часом буде лише посилюватися.

Салліван вкотре звернув увагу на те, що Конгрес США повинен ухвалити запит Джо Байдена, який включає допомогу Україні й Ізраїлю, якомога швидше, оскільки це прямо впливає на національні інтереси США.

Адміністрація Байдена надіслала запит щодо виділення фінансів у питаннях Ізраїлю, Україні, Індо-Тихоокеанського регіону, а також посилення кордону… Ми детально описали все, що нам потрібно, в тому числі для України, і нам це потрібно досі, нам це потрібно якомога скоріше, - наголосив Джейк Салліван. Поширити

Які наразі шанси на ухвалення позитивного рішення

Як зазначає представник Білого дому, в обох палатах зберігається потужна більшість для того, щоби ухвалити запит Джо Байдена.

Він також звернув увагу на те, що національні інтереси офіційного Вашингтона зазнають серйозної шкоди, якщо США не зможуть забезпечити стабільне фінансування для Ізраїлю, України, Індо-Тихоокеанського регіону та кордону.

Салліван також застеріг Конгрес від доведення ситуації до урядового "шатдауну", який загрожує країні після 17 жовтня. Він зазначив, що такий розвиток може стати "нищівним ударом" передусім для американських військових, які захищають інтереси національної безпеки США. Поширити

Що також важливо розуміти, потенційний "шатдаун" стане неприємним сигналом міжнародній спільності про те, що США не можуть об’єднатися на двопартійній основі".