На Київщині добу гасять пожежу на підприємстві після масової атаки РФ

На Київщині вже понад добу триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, що виникла через російську атаку в ніч на 12 червня.

У Київській області вже добу гасять підприємство після атаки РФ

Зазначається, що на місці працюють 249 осіб особового складу, 98 одиниць техніки, чотири пожежні потяги.

Триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, що виникла внаслідок збройної агресії Росії, — повідомляє ДСНС. Поширити

Нагадаємо, у Київській області через падіння уламків почалася пожежа на промисловому підприємстві.

Про уламки якого саме об'єкта йдеться, там не уточнили. У ліквідації пожежі на самому початку було задіяно понад 105 осіб та 30 одиниць техніки.

Обстріл РФ України 12 червня

Вночі 12 червня росіяни завдали комбінованого удару по Україні, застосувавши ракети повітряного і наземного базування, а також ударні БпЛА.

Однією з основних цілей ракетної атаки ворога стала українська столиця. Повітряна тривога в Києві тривала майже 2 години.

Повітряні сили повідомили, що усього було запущено окупантами 30 засобів повітряного нападу.

Нашими силами ППО збито 29 повітряних цілей:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

4 крилаті ракет Х-101/Х-555;

24 ударних БпЛА типу "Shahed". Не вдалося збити 1 балістичну ракета "Іскандер-М", яку випустили із ТОТ Криму.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій областях.