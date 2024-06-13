На Київщині добу гасять пожежу на підприємстві після масової атаки РФ

На Київщині вже понад добу триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, що виникла через російську атаку в ніч на 12 червня.
Головні тези:
- Пожежні служби працюють вже понад добу, задіяно 249 осіб особового складу та 98 одиниць техніки.
- Російська агресія спричинила виникнення пожежі на промисловому об'єкті у Київській області.
- У результаті комбінованого удару РФ по Україні запущено 30 засобів повітряного нападу, що були збиті українською ППО.
У Київській області вже добу гасять підприємство після атаки РФ
Зазначається, що на місці працюють 249 осіб особового складу, 98 одиниць техніки, чотири пожежні потяги.
Нагадаємо, у Київській області через падіння уламків почалася пожежа на промисловому підприємстві.
Про уламки якого саме об'єкта йдеться, там не уточнили. У ліквідації пожежі на самому початку було задіяно понад 105 осіб та 30 одиниць техніки.
Обстріл РФ України 12 червня
Вночі 12 червня росіяни завдали комбінованого удару по Україні, застосувавши ракети повітряного і наземного базування, а також ударні БпЛА.
Однією з основних цілей ракетної атаки ворога стала українська столиця. Повітряна тривога в Києві тривала майже 2 години.
Повітряні сили повідомили, що усього було запущено окупантами 30 засобів повітряного нападу.
Нашими силами ППО збито 29 повітряних цілей:
1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
4 крилаті ракет Х-101/Х-555;
24 ударних БпЛА типу "Shahed". Не вдалося збити 1 балістичну ракета "Іскандер-М", яку випустили із ТОТ Криму.
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій областях.
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