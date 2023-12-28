На КПП "Дорогуськ" прискорився рух вантажівок на виїзд з Польщі

За останню добу рух черги вантажівок на КПП "Дорогуськ-Ягодин" прискорився, оскільки польські перевізники почали пропускати більше машин.

Скільки вантажівок перебуває на кордоні

За даними польського видання RMF24, з польського боку на КПП "Дорогуськ-Ягодин" перебуває 1050 вантажівок, довжина черги – 26 кілометрів.

Час очікування на оформлення становить приблизно 135 годин, або 5-6 днів.

Незважаючи на оголошення протестувальників пропускати лише одну вантажівку кожні три години, за минулу добу з Польщі виїхало 149 автомобілів. На годину пропускають по 5 вантажівок.

Зменшилася черга і через те, що деякі водії розверталися або їхали на стоянки.

Загалом у Дорогуську за добу в середньому реєструють 600 транспортних засобів.

Гірша ситуація на в’їзді з України – за добу через кордон до Польщі виїхала лише одна вантажівка.

На КПП "Гребенне" на перетин кордону очікують 800 транспортних засобів. З учорашнього дня в Україну в'їхало 120.

На КПП "Медика" водії чекають на виїзд 4 дні – у черзі понад 700 фур.

КПП "Корчова-Краковець" понад 600 вантажівок очікують на оформлення.

Протест польських перевізників на кордоні з Україною

6 листопада польські перевізники перекрили рух вантажівок на пунктах пропуску на кордоні з Україною. Йдеться про "Корчова – Краківець", "Гребенне - Рава-Руська", "Дорогуськ – Ягодин".

З того часу в очікуванні на кордоні померли три українські водії, а економіка України втратила понад 1 млрд євро.

День простою для української вантажівки на кордоні коштує близько 300-350 євро залежно від компанії.

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