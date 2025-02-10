На Курщині Сили оборони України відбили 18 атак армії РФ протягом доби

Оперативна інформація станом на 08.00 10.02.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

За уточненою інформацією, вчора противник загалом завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет, а також — 87 авіаударів, скинувши 138 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч вісімсот обстрілів, з них 133 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень 2427 дронів-камікадзе.