В окупованому Севастополі сталася масштабна пожежа — відео

25 грудня на Фіолентовському шосе під тимчасово окупованим Севастополем з невідомої причина загорівся будинок. Російські рятувальники на гасіння пожежі не поспішали.

Масштабна пожежа у Севастополі

В окупованому Севастополі (Крим) сьогодні ввечері, 25 грудня, спалахнула пожежа. Рятувальники на ліквідацію інциденту поки що не приїхали.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Також зазначено, що це відбувається в районі монастиря неподалік мису Фіолент.

Пізніше у соцмережах писали про те, що звичайні люди допомагали вибратися з будинку його господарям. Але пожежники досі не приїхали виконувати свою роботу.

Більше жодної інформації про цей інцидент не надходило. Чи стало це черговою бавовною – поки що невідомо.

Ситуація у Криму

Загалом у Криму наразі все частіше чують вибухи. Наші захисники провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі.

Вчора повідомлялось, що в Севастополі зранку прогримів потужний вибух. За словами очевидців, перед цим було чутно звук, схожий на шум ракети.

Також 20 грудня стало відомо про потужний вибух пролунав у районі населеного пункту Чорноморське на заході Криму. Тоді ж "прилетіло" по центру дальнього космічного зв'язку Повітряно-космічних сил Росії.