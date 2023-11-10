На Одещині через російські ракетні удари постраждало троє людей — фото

Під час вечірніх повітряних тривог 10 листопада було два влучання ракет армії РФ у Одеському районі. Наразі відомо про трьох постраждалих.

Армія РФ вдарила ракетами по Одещині

В Одеській області зафіксовано два "прильоти" ввечері 10 листопада. Через російські обстріли постраждало три людини.

Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.

Під час вечірніх повітряних тривог маємо два влучання в Одеському районі. Наразі відомо про трьох постраждалих, - написав він. Поширити

Так, в результаті обстрілу постраждали 96-річна жінка, яку дістали з-під завалів в дачному кооперативі. Її госпіталізовано у стабільному стані. Наразі медики надають всю необхідну допомогу.

Також отримали легкі поранення двоє літніх людей (72 та 73 років), їм допомогли на місці.

Як повідомляє Одеська мерія, російські загарбники били по Одеському району з літаків тактичної авіації, з акваторії Чорного моря. Зокрема, вони поцілили ракетою повітряного базування по дачному кооперативу.

Крім того, росіяни влучили в припортову інфраструктуру, імовірно, надзвуковим "Оніксом". Масштаби руйнувань уточнюються.

Обстріл Одеси та області

Увечорі та вночі 6 листопада РФ в черговий раз атакувала Україну, застосувавши 2 керовані авіаційні ракети Х-59, балістичну ракету "Іскандер-М", протикорабельну ракету "Онікс", дві керовані ракети Х-31 і 22 ударні БПЛА типу Shahed-136/131.

Удари були нанесені за припортовою інфраструктурою Одеської області та об'єктами цивільної інфраструктури Херсона.

Через удар по припортової інфраструктури в Одеській області пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку та автомобілі із зерном. Пожежу оперативно ліквідовано.

Внаслідок нічної атаки росіян по Одесі постраждало 8 людей.