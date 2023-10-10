На півдні Ізраїлю відшукали сімох українців, яких вважали безвісти зниклими

В Ізраїлі відшукали 7 українців, які вважалися зниклими безвісти. Більше 400 українців виявили бажання покинути Ізраїль та Сектор Гази.

Що відомо про українців в Ізраїлі

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в ефірі телемарафону повідомив, що 7 українців, які вважалися безвісти зниклими на півдні Ізраїлю, знайшли. Наразі вони в безпеці.

Речник зазначив, що оперативний штаб МЗС для допомоги українцям в Ізраїлі, зміг опрацювати більше 700 звернень.

Посольство допомогло знайти тимчасове житло шести родинам в Ізраїлі.

Що стосується українців — загиблих чи постраждалих — ми мамо підтверджену інформацію про двох українок. Ми повідомляли про це раніше, ситуація більше не змінилася. Ми маємо інформацію про можливу загибель ще трьох українців: двоє на території Ізраїлю, один на території Сектора Ґази. Але ця інформація наразі не підтверджена. Про інші випадки постраждалих українців інформація наразі не надходила. Поширити

Також в МЗС порадили охочим виїхати з Ізраїлю перевіряти комерційні рейси, оскільки деякі авіакомпанії продовжують роботу в країні.

150 українців в Секторі Гази заявили про своє бажання виїхати з анклаву, з Ізраїлю - близько 300 громадян.

Україна готує евакуацію своїх громадян із Сектора Гази

Водночас український посол в Ізраїлі Корнійчук зазначив, що евакуацію планують провести до 12 жовтня, зараз формуються списки охочих виїхати. Станом на зараз — це 150 громадян України.

Якщо Ізраїль почне наземну операцію, евакуювати українців вже не зможуть.