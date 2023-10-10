На півдні Ізраїлю відшукали сімох українців, яких вважали безвісти зниклими

В Ізраїлі відшукали 7 українців, які вважалися зниклими безвісти. Більше 400 українців виявили бажання покинути Ізраїль та Сектор Гази.
Що відомо про українців в Ізраїлі
Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в ефірі телемарафону повідомив, що 7 українців, які вважалися безвісти зниклими на півдні Ізраїлю, знайшли. Наразі вони в безпеці.
Речник зазначив, що оперативний штаб МЗС для допомоги українцям в Ізраїлі, зміг опрацювати більше 700 звернень.
Посольство допомогло знайти тимчасове житло шести родинам в Ізраїлі.
Також в МЗС порадили охочим виїхати з Ізраїлю перевіряти комерційні рейси, оскільки деякі авіакомпанії продовжують роботу в країні.
150 українців в Секторі Гази заявили про своє бажання виїхати з анклаву, з Ізраїлю - близько 300 громадян.
Україна готує евакуацію своїх громадян із Сектора Гази
Водночас український посол в Ізраїлі Корнійчук зазначив, що евакуацію планують провести до 12 жовтня, зараз формуються списки охочих виїхати. Станом на зараз — це 150 громадян України.
Якщо Ізраїль почне наземну операцію, евакуювати українців вже не зможуть.
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