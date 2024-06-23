У неділю, 23 червня, на території окупованого Росією Криму працювали системи ППО під час ракетної атаки. Одна з ракет ППО російської окупаційної армії приземлилась прямо на пляжі під Севастополем та вбила відпочиваючих.
Головні тези:
- Ракета ППО російської окупаційної армії приземлилась на пляж під Севастополем, що призвело до загибелі та поранень десятків людей.
- Біля Севастополя сталося не контрольоване падіння російських ракет ППО, що викликало хаос серед цивільного населення.
- Окупаційна влада Криму підтвердила факт ракетної атаки та заявила про завершення відбиття. Проте кількість жертв і поранених продовжує зростати.
- У результаті падіння ракети стало відомо про загибель трьох людей, серед яких двоє дітей, а також про поранення понад ста осіб на пляжі під Севастополем.
- Міністерство оборони РФ заявило, що інцидент на пляжі був результатом відбиття українського удару ракетами ATACMS, що викликало втрати серед мирного населення.
Що відомо про інцидент із падінням російської ракети ППО на пляжі під Севастополем
За інформацією Telegram-каналу “Кримський вітер”, протягом дня вибухи було чутно в окупованих Севастополі та Балаклаві.
Системи ППО російських окупантів працювали поблизу Євпаторії, Сак, Бахчисарая та Інкермана, а також у самому Севастополі.
Також зафіксовані прильоти в районі Севастопольської бухти.
Зазначається, що ППО окупаційної армії РФ збила ракету біля пляжу Учкуївка поряд із Севастополем.
Також повідомляється про не контрольоване падіння російських ракет ППО.
За інформацією Telegram-каналу, більшість ракет впала в море, однак щонайменше одна впала на заповненому людьми пляжі.
За даними "Кримського вітру", на пляжі в Учкуївці є загиблі, туди приїхало багато швидких.
Що каже окупаційна влада Криму
Інцидент на пляжі підтвердив і призначений росіянами гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв.
За його словами, людей на пляжі поранено і вбито внаслідок роботи російської ППО.
Пізніше він уточнив, що загинуло двоє людей, понад 20 дістали поранення.
У місцевих пабліках цивільні скаржаться, що окупанти не вмикали сирени повітряної тривоги під час ракетної атаки.
Також повідомляють, що людей не пускали в підземні приміщення, де можна перечекати атаку.
Пізніше в міноборони РФ повідомили, що інцидент на пляжі під Севастополем - це справа рук російської ППО під час відбиття українського удару ракетами ATACMS.
Зі свого боку гауляйтер Севастополя Развожаєв оновив дані щодо кількості жертв - троє загиблих (включно з двома дітьми) і близько сотні поранених.
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