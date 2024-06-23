На пляжі під Севастополем впала ракета ППО РФ. Є загиблі — відео
Категорія
Події
Дата публікації

На пляжі під Севастополем впала ракета ППО РФ. Є загиблі — відео

Вибухи у Криму
Джерело:  online.ua

У неділю, 23 червня, на території окупованого Росією Криму працювали системи ППО під час ракетної атаки. Одна з ракет ППО російської окупаційної армії приземлилась прямо на пляжі під Севастополем та вбила відпочиваючих. 

Головні тези:

  • Ракета ППО російської окупаційної армії приземлилась на пляж під Севастополем, що призвело до загибелі та поранень десятків людей.
  •  Біля Севастополя сталося не контрольоване падіння російських ракет ППО, що викликало хаос серед цивільного населення.
  • Окупаційна влада Криму підтвердила факт ракетної атаки та заявила про завершення відбиття. Проте кількість жертв і поранених продовжує зростати.
  • У результаті падіння ракети стало відомо про загибель трьох людей, серед яких двоє дітей, а також про поранення понад ста осіб на пляжі під Севастополем.
  • Міністерство оборони РФ заявило, що інцидент на пляжі був результатом відбиття українського удару ракетами ATACMS, що викликало втрати серед мирного населення.

Що відомо про інцидент із падінням російської ракети ППО на пляжі під Севастополем

За інформацією Telegram-каналу “Кримський вітер”, протягом дня вибухи було чутно в окупованих Севастополі та Балаклаві.

Системи ППО російських окупантів працювали поблизу Євпаторії, Сак, Бахчисарая та Інкермана, а також у самому Севастополі.

Також зафіксовані прильоти в районі Севастопольської бухти.

Чути детонацію в районі Козацької бухти, де базується 810-а бригада морської піхоти ЧФ Росії, - йдеться у повідомленні Telegram-каналу.

Зазначається, що ППО окупаційної армії РФ збила ракету біля пляжу Учкуївка поряд із Севастополем.

Також повідомляється про не контрольоване падіння російських ракет ППО.

За інформацією Telegram-каналу, більшість ракет впала в море, однак щонайменше одна впала на заповненому людьми пляжі.

За даними "Кримського вітру", на пляжі в Учкуївці є загиблі, туди приїхало багато швидких.

Що каже окупаційна влада Криму

Інцидент на пляжі підтвердив і призначений росіянами гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв.

За його словами, людей на пляжі поранено і вбито внаслідок роботи російської ППО.

Відбиття ракетної атаки завершено. За попередньою інформацією, 5 повітряних цілей знищено в небі над акваторією. Але уламки збитих цілей впали в прибережній зоні. За попередньою інформацією Рятувальної служби - у районі Учкуївки 12 осіб, включно з 2 дітьми, дістали поранення, - спочатку написав Развожаєв.

Пізніше він уточнив, що загинуло двоє людей, понад 20 дістали поранення.

У місцевих пабліках цивільні скаржаться, що окупанти не вмикали сирени повітряної тривоги під час ракетної атаки.

Також повідомляють, що людей не пускали в підземні приміщення, де можна перечекати атаку.

Пізніше в міноборони РФ повідомили, що інцидент на пляжі під Севастополем - це справа рук російської ППО під час відбиття українського удару ракетами ATACMS.

Під час відбиття терористичної атаки черговими силами ППО чотири американські ракети "ATACMS" були збиті. Ще одна ракета в результаті впливу засобів ППО на кінцевій ділянці відхилилася від траєкторії польоту з підривом бойової частини в повітрі над територією міста, - підкреслили у військову відомстві країни-агресорки.

Зі свого боку гауляйтер Севастополя Развожаєв оновив дані щодо кількості жертв - троє загиблих (включно з двома дітьми) і близько сотні поранених.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Як удари ЗСУ по російській ППО вплинуть на оборону Криму — відповідь аналітиків
ППО
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
АТЕШ знайшов ще один склад військової техніки РФ у Криму — відео
Крим
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
АТЕШ відстежив госпіталь у Криму зі спецназом ГРУ РФ — фото
рф

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?