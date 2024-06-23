У неділю, 23 червня, на території окупованого Росією Криму працювали системи ППО під час ракетної атаки. Одна з ракет ППО російської окупаційної армії приземлилась прямо на пляжі під Севастополем та вбила відпочиваючих.

Що відомо про інцидент із падінням російської ракети ППО на пляжі під Севастополем

За інформацією Telegram-каналу “Кримський вітер”, протягом дня вибухи було чутно в окупованих Севастополі та Балаклаві.

Системи ППО російських окупантів працювали поблизу Євпаторії, Сак, Бахчисарая та Інкермана, а також у самому Севастополі.

Також зафіксовані прильоти в районі Севастопольської бухти.

Чути детонацію в районі Козацької бухти, де базується 810-а бригада морської піхоти ЧФ Росії, - йдеться у повідомленні Telegram-каналу. Поширити

Зазначається, що ППО окупаційної армії РФ збила ракету біля пляжу Учкуївка поряд із Севастополем.

Також повідомляється про не контрольоване падіння російських ракет ППО.

За інформацією Telegram-каналу, більшість ракет впала в море, однак щонайменше одна впала на заповненому людьми пляжі.

За даними "Кримського вітру", на пляжі в Учкуївці є загиблі, туди приїхало багато швидких.

Що каже окупаційна влада Криму

Інцидент на пляжі підтвердив і призначений росіянами гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв.

За його словами, людей на пляжі поранено і вбито внаслідок роботи російської ППО.

Відбиття ракетної атаки завершено. За попередньою інформацією, 5 повітряних цілей знищено в небі над акваторією. Але уламки збитих цілей впали в прибережній зоні. За попередньою інформацією Рятувальної служби - у районі Учкуївки 12 осіб, включно з 2 дітьми, дістали поранення, - спочатку написав Развожаєв. Поширити

Пізніше він уточнив, що загинуло двоє людей, понад 20 дістали поранення.

У місцевих пабліках цивільні скаржаться, що окупанти не вмикали сирени повітряної тривоги під час ракетної атаки.

Також повідомляють, що людей не пускали в підземні приміщення, де можна перечекати атаку.

Пізніше в міноборони РФ повідомили, що інцидент на пляжі під Севастополем - це справа рук російської ППО під час відбиття українського удару ракетами ATACMS.

Під час відбиття терористичної атаки черговими силами ППО чотири американські ракети "ATACMS" були збиті. Ще одна ракета в результаті впливу засобів ППО на кінцевій ділянці відхилилася від траєкторії польоту з підривом бойової частини в повітрі над територією міста, - підкреслили у військову відомстві країни-агресорки. Поширити

Зі свого боку гауляйтер Севастополя Развожаєв оновив дані щодо кількості жертв - троє загиблих (включно з двома дітьми) і близько сотні поранених.