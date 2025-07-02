На поверхні Місяця з'являться дві велетенські літери — коли саме

У ніч з 2-го на 3 липня, близько шостої години ранку, на поверхні Місяця завдяки особливій грі світла та тіні можна буде побачити гігантські літери "X" та "V".
Головні тези:
- У ніч з 2-го на 3 липня можна побачити гігантські літери 'X' та 'V' на поверхні Місяця завдяки ефекту “clair-obscur”.
- Це унікальне явище виникає внаслідок взаємодії світла та тіні на місячній поверхні.
- Місячний “X” формується на піднятій ділянці країв кратерів Б’янкіні, Пурбах та Ла Кайль, тоді як “V” можна знайти поблизу термінатора Місяця.
На поверхні Місяця можна буде побачити дві загадкові літери
Таке явище створюється зміною гри світла та тіні на місячній поверхні.
У цей час Сонце світитиме під таким кутом, що створюватиметься враження, ніби гігантські літери "V" та "X" прикрашають місячну поверхню.
Це явище називається ефектом "clair-obscur" (світлотінь) і виникає, коли взаємодія світла та тіні приводить до випадкового утворення певних фігур на скелястому рельєфі Місяця, пише видання.
Обидва об'єкти можна побачити за допомогою невеликого домашнього телескопа з шестидюймовою апаратурою.
Місячний "X" — це оптичний ефект, що утворюється, коли сонячне світло потрапляє на підняті ділянки країв кратерів Б’янкіні, Пурбах та Ла Кайль, повідомляє вебсайт зі спостереження за зірками EarthSky.org. Цю особливість можна знайти приблизно на 25 градусів на південь від місячного екватору, поблизу термінатора — лінії, що розділяє денну та нічну сторони Місяця.
За інформацією видання, щоб знайти місячну "V", спостерігачі за Місяцем повинні слідувати вздовж лінії термінатора до точки, розташованої менш ніж на десять градусів вище місячного екватору, щоб знайти частково затінену форму кратера Укерт.
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