На території Румунії вночі впав російський ударний БпЛА. У небо підіймали F-16

Під час російської атаки безпілотниками української портової інфраструктури вночі 14 грудня на територію Румунії впав ударний дрон.
Падіння дрона у Румунії
Міноборони країни повідомило, що під час російської атаки дронами припортової інфраструктури України зафіксувало можливе несанкціоноване проникнення в свій повітряний простір.
У повітря для виконання завдань зі спостереження за повітряним простором підіймали літаки F-16 ВПС Румунії та Eurofighter Typhoon ВПС Німеччини.
Зранку 14 грудня біля села Грінду знашли вирву від падіння безпілотника глибиною 1,5 метра. Село Грінду розташоване приблизно за 8 км від українського порту Рені.
У Румунії не вперше знаходять уламки дронів
Нагадаємо, що у Румунії вже знаходили уламки безпілотників, якими РФ атакує Україну.
4 вересня Росія масовано атакувала дронами південь України. Тоді у Румунії виявили уламки дрона приблизно за 2,5 км на південний схід від населеного пункту Плауру, розташованого на березі Дунаю.
18 вересня в районі румунських сіл Нуферу і Вікторія знову виявили уламки БПЛА після атаки Росії на Одеську область.
У НАТО вважають атаки ненавмисними.
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