На військовому заводі у російському Стерлітамаку прогримів вибух

На заводі «Авангард» у місті Стерлітамак у Башкортостані РФ 5 серпня стався вибух, щонайменше троє людей загинули.

Вибух на російському військовому заводі “Авангард”: що відомо

За повідомленнями росЗМІ, вибух стався, коли ремонтна бригада демонтувала трубопровід в одному з цехів. Усі три члени бригади загинули.

Наразі причини аварії встановлюються.

Як заявили у слідчому комітеті країни-агресорки, припускається, що робітники порушили техніку безпеки під час різання труб і газоповітряна суміш спалахнула. Поширити

Завод «Авангард» належить державній корпорації «Ростех» і виконує оборонне замовлення, зокрема він виробляє деталі для ракетних систем залпового вогню. Підприємство перебуває під санкціями Євросоюзу, а також Швейцарії та України.

Що відомо про вибухи в Курську

Місцеві жителі зазначають, що в небі над Курськом було чути вибух і видно яскравий спалах. Від гучного звуку у кількох районах у автомобілів на місцях для паркування спрацювала сигналізація.

Т.в.о. губернатора регіону Олексій Смирнов пізніше повідомив про ракетну небезпеку в Курській області та попросив жителів не виходити на вулицю і перебувати в приміщеннях без вікон.

Вже вранці 30 липня Смирнов повідомив, що вночі нібито було знищено чотири ракети в небі над Жовтневим і Курчатовським районами Курської області.