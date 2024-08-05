На військовому заводі у російському Стерлітамаку прогримів вибух

На заводі «Авангард» у місті Стерлітамак у Башкортостані РФ 5 серпня стався вибух, щонайменше троє людей загинули.
Головні тези:
- На військовому заводі «Авангард» у Стерлітамаку стався вибух, в результаті якого загинули щонайменше троє людей.
- Припускається, що аварія сталася через порушення техніки безпеки при демонтажі трубопроводу в одному з цехів заводу.
- Завод «Авангард» належить державній корпорації «Ростех» і спеціалізується на виробництві деталей для ракетних систем залпового вогню.
- Підприємство перебуває під санкціями Євросоюзу, Швейцарії та України, що ускладнює його діяльність та міжнародні контакти.
Вибух на російському військовому заводі “Авангард”: що відомо
За повідомленнями росЗМІ, вибух стався, коли ремонтна бригада демонтувала трубопровід в одному з цехів. Усі три члени бригади загинули.
Наразі причини аварії встановлюються.
Завод «Авангард» належить державній корпорації «Ростех» і виконує оборонне замовлення, зокрема він виробляє деталі для ракетних систем залпового вогню. Підприємство перебуває під санкціями Євросоюзу, а також Швейцарії та України.
Що відомо про вибухи в Курську
Місцеві жителі зазначають, що в небі над Курськом було чути вибух і видно яскравий спалах. Від гучного звуку у кількох районах у автомобілів на місцях для паркування спрацювала сигналізація.
Т.в.о. губернатора регіону Олексій Смирнов пізніше повідомив про ракетну небезпеку в Курській області та попросив жителів не виходити на вулицю і перебувати в приміщеннях без вікон.
Вже вранці 30 липня Смирнов повідомив, що вночі нібито було знищено чотири ракети в небі над Жовтневим і Курчатовським районами Курської області.
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