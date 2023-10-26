Нацбанк різко знизив облікову ставку з 20 до 16%

Національний банк України ухвалив рішення знову знизити облікову ставку. З 27 жовтня 2023 року діятиме ставка на рівні 16%.

НБУ ухвалив нову облікову ставку

Правління Національного банку прийняло рішення знизити облікову ставку з 20% до 16%.

"Національний банк встановив облікову ставку на рівні 16% і одночасно залишив незмінними відсоткові ставки за своїми операціями з банками", - пояснив голова правління Нацбанку Андрій Пишний. Поширити

За його словами, облікова ставка на рівні 16% встановлюється з 27 жовтня 2023 року, зрівнявши її зі ставкою за депозитними сертифікатами овернайт. Таким чином Нацбанк модернізує свій операційний дизайн монетарної політики за системою "нижньої межі".

При такому дизайні облікова ставка визначатиме ставку за депозитними сертифікатами овернайт (16%), а ставки за іншими операціями НБУ з банками вибудовуватимуться вгору від облікової:

за тримісячними депозитними сертифікатами - "облікова ставка + 4 процентні пункти" (20%)

за кредитами рефінансування - "облікова ставка + 6 процентних пунктів" (22%)

Отже, фактично рівні ставок за операціями НБУ з банками залишаться незмінними, - додав Пишний. Поширити

НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку

Згідно з даними валютних інтервенцій Нацбанк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 735,48 млн доларів, що на 160,24 млн доларів більше ніж тижнем раніше, коли обсяг продажу з резервів становив 575,24 млрд дол.

При цьому регулятор купив 0,14 млн доларів, а тижнем раніше – 0,25 млн.

До слова, 2 жовтня Нацбанк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022-ого.

Новий режим в НБУ називають "керованою курсовою гнучкістю". Перехід до неї є одним з кроків у напрямку повної валютної лібералізації та повернення до довоєнного режиму роботи валютного ринку.

Відповідно, НБУ більше не буде встановлювати значення курсу долара директивно. Починаючи з 3 жовтня курс долара змінюється відповідно до ситуації на валютному ринку.