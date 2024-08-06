Нас кинули. У Росії паніка після прориву кордону — фото та відео

Ситуація у Курській області РФ після прориву кордону українськими силами суттєво загострилася. Російські окупанти уже втратили чимало техніки, а місцеве населення активно займається самоевакуацією.

Що відбувається у Курській області — останні подробиці

Під час боїв за прикордонні селища Курської області РФ українські воїни взяли в полон щонайменше 6 російських окупантів

Згідно з останніми даними, принаймні кілька з них — строковики. У мережі уже опублікували відеопідтвердження.

Російські опозиційні ЗМІ стверджують, що серед узятих у полон — 22-річний строковик Данило Колесников із Ровеньського району Бєлгородської області та 21-річний строковик Максим Хямяляйнен із міста Інта Республіки Комі.

Обидва перебували на позиціях окупаційної армії в прикордонному місті Суджа, де зараз тривають бої.

Кинули, забили на нас просто... "Здохнуть, так здохнуть, — поскаржився один із полонених. Поширити

Армія РФ зазнала суттєвих втрат

Згідно з останніми даними, під час боїв у Курській області українські сили збили російський гелікоптер Ка-52.

Ще один гелікоптер окупантів вдалося знищити над Сумською областю.

У Коренівському районі Курської області було поранено щонайменше 15 бійців підрозділу “Ахмат”. Згодом з’явилася інформація, що кількість поранених постійно зростає.

Усі вони "розосередилися" (розбіглися) під час перших ударів та війська ЗСУ пройшли вглиб району.

Як зазначають місцеві жителі, недовіра до місцевої влади величезна, жителі говорили головам районів відкрито: «Ви нам не кажіть правду». Після перших ударів по внутрішніх чатах місцевих жителів почала поширюватися інформація, що на вулицях українські танки. Це спричинило сильну паніку, — пише опозиційний російський телеграм-канал “ВЧК-ОГПУ”. Поширити

Варто також зазначити, що місцеве населення самостійно евакуювалося, тобто цивільних ніхто не вивозив з-під обстрілу. Організовано виїхали лише працівники адміністрацій та сільрад.

Один з російських телеграм-каналів пише, що таких боїв, які зараз тривають на Курщині, не було ніколи раніше.