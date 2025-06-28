NASA б'є на сполох через наближення нової аномалії
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

NASA б'є на сполох через наближення нової аномалії

З якими проблемами може зіткнутися людство
Джерело:  online.ua

Аномальна деформація магнітного поля Землі може стати новим серйозним викликом для нашої планети та її розвитку. Першими під удар потраплять супутники, космічні апарати та електронні системи на орбіті.

Головні тези:

  • Магнітна аномалія Землі може незабаром наблизитися до Північної Америки.
  • Вона не є статистичною, а значить — буде змінюватися з часом.

З якими проблемами може зіткнутися людство

Американська агенція NASA офіційно підтвердила, що перебуває у стані підвищеної готовності.

За словами астрономів, аномалія не становить прямої загрози для життя на поверхні Землі, однак вплине на те, що відбувається в космосі.

Команда NASA має у своєму розпорядження докази того, що Південно-Атлантична магнітна аномалія (ЮАМА) не тільки зростає, а й наближається до території Північної Америки.

Фото: NASA

Що важливо розуміти, вона простягається над частиною Південної Америки і південно-західної Африки.

Магнітне поле діє як бар'єр проти високоенергетичних сонячних частинок. У регіоні, який охоплює частини Бразилії, Парагваю, Аргентини та Південної Атлантики, цей щит стає слабшим. Для обладнання, що обертається навколо Землі, включно із супутниками і МКС, це означатиме більший вплив радіації і більший ризик технічних збоїв.

За словами фахівців, ЮАМА не є статичною аномалією, а це означає, що вона буде змінювати форму, інтенсивність і положення.

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