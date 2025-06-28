NASA б'є на сполох через наближення нової аномалії

Аномальна деформація магнітного поля Землі може стати новим серйозним викликом для нашої планети та її розвитку. Першими під удар потраплять супутники, космічні апарати та електронні системи на орбіті.
Головні тези:
- Магнітна аномалія Землі може незабаром наблизитися до Північної Америки.
- Вона не є статистичною, а значить — буде змінюватися з часом.
З якими проблемами може зіткнутися людство
Американська агенція NASA офіційно підтвердила, що перебуває у стані підвищеної готовності.
За словами астрономів, аномалія не становить прямої загрози для життя на поверхні Землі, однак вплине на те, що відбувається в космосі.
Команда NASA має у своєму розпорядження докази того, що Південно-Атлантична магнітна аномалія (ЮАМА) не тільки зростає, а й наближається до території Північної Америки.
Що важливо розуміти, вона простягається над частиною Південної Америки і південно-західної Африки.
За словами фахівців, ЮАМА не є статичною аномалією, а це означає, що вона буде змінювати форму, інтенсивність і положення.
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