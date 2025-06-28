NASA б'є на сполох через наближення нової аномалії

Аномальна деформація магнітного поля Землі може стати новим серйозним викликом для нашої планети та її розвитку. Першими під удар потраплять супутники, космічні апарати та електронні системи на орбіті.

З якими проблемами може зіткнутися людство

Американська агенція NASA офіційно підтвердила, що перебуває у стані підвищеної готовності.

За словами астрономів, аномалія не становить прямої загрози для життя на поверхні Землі, однак вплине на те, що відбувається в космосі.

Команда NASA має у своєму розпорядження докази того, що Південно-Атлантична магнітна аномалія (ЮАМА) не тільки зростає, а й наближається до території Північної Америки.

Фото: NASA

Що важливо розуміти, вона простягається над частиною Південної Америки і південно-західної Африки.

Магнітне поле діє як бар'єр проти високоенергетичних сонячних частинок. У регіоні, який охоплює частини Бразилії, Парагваю, Аргентини та Південної Атлантики, цей щит стає слабшим. Для обладнання, що обертається навколо Землі, включно із супутниками і МКС, це означатиме більший вплив радіації і більший ризик технічних збоїв. Поширити

За словами фахівців, ЮАМА не є статичною аномалією, а це означає, що вона буде змінювати форму, інтенсивність і положення.