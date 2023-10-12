Наслідки будуть жахливими. Чому не можна заморожувати війну — пояснення Кулеби

У разі заморозки розв'язаної Росією злочинної війни Кремль збиратиме сили для нової агресії і не тільки проти України.
Чому Кремлю вигідна заморозка конфлікту в Україні
За словами очільника МЗС України Дмитра Кулеби, у разі заморожування конфлікту Кремль матиме змогу знову зібратись з силами і оголосити війну вже не тільки Україні.
Глава МЗС нагадав про попередження президента Володимира Зеленського щодо того, що Росія відновить свій військовий потенціал уже до 2028 року, якщо зараз заморозити війну.
Він підкреслив, що лише нищівна поразка зможе протверезити Росію.
Кулеба нагадав, що цілі Росії набагато ширші, ніж Україна, і лише разом країни цивілізованого світу можуть уникнути найгіршого сценарію.
На що розраховує Путін
На думку експерта з нацбезпеки і директора відділу зовнішньополітичних досліджень в Інституті букінга Майкла О'хенлона у коментарі журналістам видання SkyNews, ані позиція президента США Джо Байдена, ані позиція його ймовірного опонента на виборах у наступному році Дональда Трампа по Україні не є такою простою, як здається і як очікує кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін.
Трамп, випереджаючи свого найближчого суперника на пост кандидата від Республіканської партії на 40 пунктів, поклявся посадити Україну і Росію за стіл переговорів, і Путін поставився до цієї пропозиції з розумінням, оскільки воно може дозволити йому зміцнити захоплені ним території, і вважається, що Трамп для господаря Кремля є кращим президентом.
Однак, за словами експерта, може виявитись, що той же Трамп почне чинити тиск на Путіна.
Експерт зазначив, що навіть у разі перемоги Джо Байдена на виборах, попри обіцянки підтримувати Україну до кінця, нинішньому американському лідеру доведеться серйозно розглянути варіант скорочення військової допомоги Києву.
На його думку, чим довше Україна перебуватиме у стані війни, тим вище буде ризик захоплення Росією нових українських територій.
Експерт вважає, що Байдену доведеться вибирати з декількох варіантів:
Автопілот (найдорожчий) - надання допомоги, достатньої для проведення українських наступальних операцій;
Мінімальна оборонна позиція - достатня для підтримки надійної оборони в умовах активної стрілецької війни;
Захист перемир'я (найменш витратна) - менше боєприпасів і, при менших втратах, менше допомоги.
При цьому, на думку посла США в Україні за часів Джорджа Буша та Барака Обами Вільяма Тейлора, прихильність Байдена до підтримки Києва буде збережено.
На його переконання, обіцянки Трампа припинити військову допомогу Україні та змусити Київ та Москву до переговорів нездійсненна.
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