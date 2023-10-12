Наслідки будуть жахливими. Чому не можна заморожувати війну — пояснення Кулеби

У разі заморозки розв'язаної Росією злочинної війни Кремль збиратиме сили для нової агресії і не тільки проти України.

Чому Кремлю вигідна заморозка конфлікту в Україні

За словами очільника МЗС України Дмитра Кулеби, у разі заморожування конфлікту Кремль матиме змогу знову зібратись з силами і оголосити війну вже не тільки Україні.

Глава МЗС нагадав про попередження президента Володимира Зеленського щодо того, що Росія відновить свій військовий потенціал уже до 2028 року, якщо зараз заморозити війну.

Якщо піти за таким небезпечним сценарієм, рівень пропаганди в РФ тільки зростатиме за ці чотири роки; ненависть до України, інших країн Європи, інших народів збільшуватиметься; російська ультранаціоналістична, фашистська, реваншистська риторика стане ще більш отруйною. Чи за таких умов хтось справді вірить, що тільки Україна буде під загрозою нової агресії у 2028 році? - пояснює глава МЗС. Поширити

Він підкреслив, що лише нищівна поразка зможе протверезити Росію.

Кулеба нагадав, що цілі Росії набагато ширші, ніж Україна, і лише разом країни цивілізованого світу можуть уникнути найгіршого сценарію.

На що розраховує Путін

На думку експерта з нацбезпеки і директора відділу зовнішньополітичних досліджень в Інституті букінга Майкла О'хенлона у коментарі журналістам видання SkyNews, ані позиція президента США Джо Байдена, ані позиція його ймовірного опонента на виборах у наступному році Дональда Трампа по Україні не є такою простою, як здається і як очікує кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін.

Трамп, випереджаючи свого найближчого суперника на пост кандидата від Республіканської партії на 40 пунктів, поклявся посадити Україну і Росію за стіл переговорів, і Путін поставився до цієї пропозиції з розумінням, оскільки воно може дозволити йому зміцнити захоплені ним території, і вважається, що Трамп для господаря Кремля є кращим президентом.

Однак, за словами експерта, може виявитись, що той же Трамп почне чинити тиск на Путіна.

Може виявити, що Трамп не збирається надавати йому такі вигідні умови, як він очікував, а Трамп буде очікувати результатів. Це, ймовірно, вимагатиме від Путіна відмовитися від деяких своїх цілей, будь то невступ України в НАТО, контроль над окупованою територією або щось ще, - припускає аналітик. Поширити

Експерт зазначив, що навіть у разі перемоги Джо Байдена на виборах, попри обіцянки підтримувати Україну до кінця, нинішньому американському лідеру доведеться серйозно розглянути варіант скорочення військової допомоги Києву.

Просто думати, що ми поставимо це на автопілот на невизначений термін, суперечить логіці. П'ять-шість років тупикової ситуації - це термін, в якому руйнування будуть увічнені і зросте ризик ескалації, - пояснює аналітик. Поширити

На його думку, чим довше Україна перебуватиме у стані війни, тим вище буде ризик захоплення Росією нових українських територій.

Ідея про те, що ми можемо бути впевнені в тому, що Росія ніколи більше не зможе перейти в наступ, здається мені трохи дурною, трохи безтурботною, - попереджає експерт. Поширити

Експерт вважає, що Байдену доведеться вибирати з декількох варіантів:

Автопілот (найдорожчий) - надання допомоги, достатньої для проведення українських наступальних операцій;

Мінімальна оборонна позиція - достатня для підтримки надійної оборони в умовах активної стрілецької війни;

Захист перемир'я (найменш витратна) - менше боєприпасів і, при менших втратах, менше допомоги.

При цьому, на думку посла США в Україні за часів Джорджа Буша та Барака Обами Вільяма Тейлора, прихильність Байдена до підтримки Києва буде збережено.

Якщо президент Байден буде переобраний, то це, швидше за все, ніяк не вплине на підтримку, що надається США, - якщо навіть після виборів США нададуть ще більшу підтримку. Для того щоб переговори відбулися, необхідно, щоб і українці, і росіяни погодилися. На даний момент жодна зі сторін не готова до переговорів Поширити

На його переконання, обіцянки Трампа припинити військову допомогу Україні та змусити Київ та Москву до переговорів нездійсненна.