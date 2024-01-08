Настав час діяти. Байден виступив з потужною заявою щодо України
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Політика
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Настав час діяти. Байден виступив з потужною заявою щодо України

Джо Байден
Джо Байден

Американський лідер Джо Байден закликав республіканців у Конгресі діяти й нарешті проголосувати за додаткове фінансування, зокрема у понад 61 млрд доларів для України.

Байден просить Конгрес ухвалити масштабну фінансову допомогу для України

Очільник Білого дому вирішив прокоментувати укладення угоди щодо фінансування уряду в 2024 році, що стало першим кроком до запобігання шатдауну.

Тепер республіканці в Конгресі повинні виконати свою роботу, припинити погрози закрити уряд та виконати свій основний обов'язок щодо фінансування критично важливих пріоритетів внутрішньої й національної безпеки, включаючи мій додатковий запит. Для них настав час діяти, - заявив Джо Байден.

На переконання американського лідера, саме ця угода змогла наблизити Штати до "запобігання непотрібного шатдауну і захисту важливих національних пріоритетів".

Вона відображає рівні фінансування, про які я домовився з обома партіями, – підкреслив президент США.

Уже незабаром у США може зрушитися з місця питання допомоги Україні

Такий прогноз озвучив головний переговірник від республіканців, сенатор Джеймс Ленкфорд.

За його словами, текст угоди щодо питань кордону та імміграції, яка дасть можливість розблокувати понад 61 млрд доларів допомоги для України, можуть опублікувати за лічені дні.

Текст, сподіваюся, буде на цьому тижні, щоб вийти з цієї ситуації. У всіх буде час, щоб прочитати і вивчити його. Ніхто не буде усунутий від цього процесу, – розповідає Ленкфорд.

На його переконання, ймовірність того, що ця угода працюватиме, станом на сьогодні цілком реальна.

Всі на це розраховують, - додав сенатор.

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