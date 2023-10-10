НАТО обмежено у відповіді на дії Росії у Чорному морі — Bloomberg

Російські атаки змушують кораблі з українським зерном йти новим маршрутом уздовж берегової лінії Румунії. А це наближає загрозу атак до берегів НАТО.

НАТО шукає можливості відповісти на дії РФ у Чорному морі

Північноатлантичний альянс обмежений у реакціях на дії Російської Федерації у Чорному морі. І відчуває, що немає ефективних інструментів, які не призведуть до прямої ескалації.

Як пише Bloomberg, на задньому дворі НАТО постає дедалі складніша проблема: як протистояти наслідкам російської війни, не викликаючи при цьому ескалації.

Російські атаки змушують кораблі з українським зерном йти новим маршрутом уздовж берегової лінії Румунії. А це наближає загрозу атак до берегів НАТО. Минулого тижня румунські радари виявили вторгнення безпілотника, а Болгарія знайшла на своїй території уламки дронів.

Наразі НАТО розглядає інциденти як казуси. Проте за словами одного дипломата, цього тижня це питання порушуватимуть на зустрічі міністрів оборони у Брюсселі.

За словами високопоставленого представника уряду США, союзники НАТО намагаються отримати більше інформації про інциденти з уламками дронів і попереджають Москву про ризики ескалації. Крім інших провокацій, нещодавні інциденти викликають питання, чи достатні активи НАТО в Чорному морі для запобігання нападам.

Європейський дипломат на умовах анонімності зазначив, що НАТО стикається з противником, наполегливим на Чорноморському театрі воєнних дій, внаслідок чого союзники відчувають, що можливості, які не викличуть ескалацію, обмежені.

На відміну від Арктики та Балтики, де Росія оточена країнами НАТО, із шести країн, що мають вихід до Чорного моря, членами альянсу є лише Румунія, Болгарія та Туреччина/

Що стосується ударів України по Росії, французький чиновник повідомив виданню, що союзники повинні бути готові до безладних атак ворожих сил у регіоні, назвавши їх схожими на безупинні укуси комара.

Як НАТО планує протистояти Росії

За словами глави Військового комітету Альянсу, адмірала Роба Бауера, під час саміту НАТО у Вільнюсі були затверджені регіональні плани щодо захисту від агресії РФ та терористичних угруповань.

Бауер підкреслив, що такі регіональні плани були розроблені командувачами об'єднаних сил під керівництвом Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі.

Він зазначив, що ці плани спрямовані на захист Альянсу від ключових загроз, зокрема, Росії та терористів.

Він підкреслив, що під час саміту НАТО у Мадриді було ухвалене рішення щодо збільшення військових груп на східному фланзі Альянсу, зокрема, на території Польщі та у країнах Балтії.

Таким чином на додаток до вже існуючих 4 груп у Польщі та країнах Балтії було створено ще 4 - у Словаччині, Угорщині, Румунії та Болгарії.

Крім того, протягом року чотири такі бойові групи посилено з батальйонного до бригадного рівня.

Бауер також зазначив, що було ухвалене рішення щодо збільшення чисельності сил швидкого реагування до 300 тисяч військових, які здатні провести розгортання протягом місяця.

За його словами, така кількість військовослужбовців має бути достатньою для НАТО у разі початку "великого конфлікту з Росією".

Крім того, він висловився про необхідність нарощування виробничих потужностей промисловістю, що вимагатиме значних інвестицій.

Як заявив Бауер, повномасштабна військова агресія РФ проти України продемонструвала необхідність для НАТО у нарощуванні інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони.

Він висловив думку, що протягом найближчих 10 років більшість країн-членів Альянсу направлятимуть "величезні інвестиції" у посилення своїх здібностей ППО.