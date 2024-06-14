НАТО розмістить у Фінляндії штаб сухопутних військ
Категорія
Світ
Дата публікації

НАТО розмістить у Фінляндії штаб сухопутних військ

Фінляндія
Джерело:  Reuters

14 червня міністр оборони Фінляндії Антті Хакканен після засідання НАТО в Брюсселі заявив, що його країна розмістить у себе нове сухопутне командування Альянсу.

 

Головні тези:

  • Фінляндія розмістить на своїй території нове сухопутне командування НАТО для керування наземними операціями на півночі Європи та в Скандинавії.
  • Країни–члени НАТО підтримали ключові цілі інтеграції Фінляндії в Альянс.
  • Генсек НАТО Єнс Столтенберг не отримав підтримки від країн блоку щодо плану фінансування України.
  • Плани розташування командування та кількість військ НАТО у  Фінляндії поки не розголошені через недостатню деталізацію.

Кількість військ НАТО, які будуть розміщені у Фінляндії, поки не розголошується

Глава Міноборони зазначив, що всі країни–члени Альянсу дали свою політичну згоду на ключові цілі Фінляндії щодо її інтеграції в НАТО.

У Фінляндії буде розміщено командування НАТО й будуть присутні сухопутні війська, — зазначив Хакканен.

Глава Міноборони додав, що всі країни-члени НАТО дали свою політичну згоду на ключові цілі Фінляндії щодо інтеграції в Альянс. 

За його словами, фінське командування НАТО керуватиме наземними військовими операціями на півночі Європи і в Скандинавії. 

Точне місце розташування командування і кількість військ НАТО, які будуть розміщені у Фінляндії, поки не розголошується, оскільки детальне планування ще не завершене.

Хакканен зазначив, що в новій командній структурі НАТО усі північноєвропейські країни підпорядковуватимуться Об'єднаному командуванню ОЗС НАТО в Норфолку, яке базується в США і орієнтоване на оборону Північної Атлантики, замість того, щоб нові члени НАТО Фінляндія і Швеція залишались під командуванням НАТО в Брунсумі в Нідерландах, яке орієнтоване на схід.

У НАТО не підтримали ідею Столтенберга щодо України

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, міністри оборони країн блоку досі не схвалили план фінансування України, який передбачає виділення щорічної допомоги в розмірі 40 млрд євро.

Генеральний секретар Альянсу офіційно підтвердив, що члени блоку продовжать узгоджувати позицію з цього питання до саміту у Вашингтоні.

Нам ще потрібно виконати роботу над узгодженням наших позицій щодо обсягу довгострокової фінансової допомоги та щодо вступу України до саміту у Вашингтоні.

Єнс Столтенберг

Єнс Столтенберг

Генсек НАТО

Як нещодавно стало відомо, Столтенберг відмовився від ідеї створення п'ятирічного фонду військової допомоги Україні.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Вступ України в НАТО. У США вперше пояснили скандальну заяву Байдена
Держдеп США
Байден
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
НАТО схвалив план розширення підтримки України — про що йдеться
НАТО
НАТО
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У НАТО не підтримали ідею Столтенберга щодо України — що сталося
НАТО
Єнс Столтенберг

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?