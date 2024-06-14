НАТО розмістить у Фінляндії штаб сухопутних військ

14 червня міністр оборони Фінляндії Антті Хакканен після засідання НАТО в Брюсселі заявив, що його країна розмістить у себе нове сухопутне командування Альянсу.
Головні тези:
- Фінляндія розмістить на своїй території нове сухопутне командування НАТО для керування наземними операціями на півночі Європи та в Скандинавії.
- Країни–члени НАТО підтримали ключові цілі інтеграції Фінляндії в Альянс.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг не отримав підтримки від країн блоку щодо плану фінансування України.
- Плани розташування командування та кількість військ НАТО у Фінляндії поки не розголошені через недостатню деталізацію.
Кількість військ НАТО, які будуть розміщені у Фінляндії, поки не розголошується
Глава Міноборони зазначив, що всі країни–члени Альянсу дали свою політичну згоду на ключові цілі Фінляндії щодо її інтеграції в НАТО.
Глава Міноборони додав, що всі країни-члени НАТО дали свою політичну згоду на ключові цілі Фінляндії щодо інтеграції в Альянс.
За його словами, фінське командування НАТО керуватиме наземними військовими операціями на півночі Європи і в Скандинавії.
Точне місце розташування командування і кількість військ НАТО, які будуть розміщені у Фінляндії, поки не розголошується, оскільки детальне планування ще не завершене.
Хакканен зазначив, що в новій командній структурі НАТО усі північноєвропейські країни підпорядковуватимуться Об'єднаному командуванню ОЗС НАТО в Норфолку, яке базується в США і орієнтоване на оборону Північної Атлантики, замість того, щоб нові члени НАТО Фінляндія і Швеція залишались під командуванням НАТО в Брунсумі в Нідерландах, яке орієнтоване на схід.
У НАТО не підтримали ідею Столтенберга щодо України
За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, міністри оборони країн блоку досі не схвалили план фінансування України, який передбачає виділення щорічної допомоги в розмірі 40 млрд євро.
Генеральний секретар Альянсу офіційно підтвердив, що члени блоку продовжать узгоджувати позицію з цього питання до саміту у Вашингтоні.
Як нещодавно стало відомо, Столтенберг відмовився від ідеї створення п'ятирічного фонду військової допомоги Україні.
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