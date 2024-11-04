Навколо української стрічки "БожеВільні" спалахнув скандал. У чому причина
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Навколо української стрічки "БожеВільні" спалахнув скандал. У чому причина

Роман Якимчук
Джерело:  online.ua

Після виходу у кінотеатрах української стрічки "БожеВільні" 31 жовтня спалахнув скандал навколо того, що у стрічці залишили сцени з актором Романом Якимчуком, який виїхав до Росії та підтримує розв'язану Кремлем злочинну війну. 

Головні тези:

  • Навколо стрічки “БожеВільні” спалахнув скандал через сцени з актором, який підтримує розв'язану Росією війну проти України.
  • Реакція українських акторів розділилася: хтось виступив в захист збережених сцен, інші виразили розчарування щодо присутності актора, який підтримує агресію, у фільмі.
  • Попри скандал, стрічка “БожеВільні” отримала багато позитивних відгуків від глядачів, які відзначали глибокий зміст та акторську гру.

Що відомо про скандал навколо сцен з Якимчуком у стрічці “БожеВільні"

Серед відомих українських акторів, що знялись у фільмі, Ірма Вітовська, Костянтин Темляк, Сергій Калантай, Остап Ступка, Віталій Салій, Наталія Бабенко та Павло Костіцин, а також Роман Якимчук, який ще до масштабного вторгнення окупаційної армії РФ в Україну, виїхав до країни-агресорки і підтримує розв’язану війну.

Як зазначає журналістка Аліна Доротюк, Якимчук виїхав до країни-агресорки ще до розв’язання Кремлем повномасштабної війни.

Після цього актор-зрадник продовжує зніматись у російських серіалах з акторами, які активно підтримують війну проти України.

Враховуючи, що зйомки "БожеВільних" закінчилися ще до того, як Якимчук виїхав, його віддали в постпродакшн. Але! Завжди є морально-етичне питання облич запроданців у серіалах та кіно. Тим паче такого масштабу. Вирізати цього персонажа і справді навряд чи було можливо: одна з вирішальних сцен фільму саме за його участю. А от чому не перезняли ці сцени — це вже питання. Але факт лишається фактом, — зазначає Доротюк.

Як реагують українські актори на скандал навколо збереження сцен з Якимчуком у “БожеВільних"

За словами Ірми Вітовської, хоча вчинок Якимчука і викликає обурення в українському суспільстві, це не має перекреслювати роботу багатьох інших українських акторів, які знялись у “БожеВільних".

Цей актор виїхав після виробництва фільму, для всіх це було вже тим, на що кіно не впливає. Його роль не епізод для історії, але й не основна. Але спайка є. Локації, де знімали, нема. Далі не бачу сенсу обговорювати деталі для виробничого розуміння. Поїхав у 2021. Вчинок одного не дає права знищити роботу інших. Ви чого домагаєтесь? Тоді давайте багато стрічок переглянемо, бо здриманули з країни, — зазначила Вітовська.

Попри скандал, прем'єрна стрічка "БожеВільні" зібрала величезну кількість позитивних відгуків від глядачів. Багато з них висловлювали своє захоплення від фільму, відзначаючи його глибокий зміст, емоційну напругу та високий рівень акторської гри.

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