Після виходу у кінотеатрах української стрічки "БожеВільні" 31 жовтня спалахнув скандал навколо того, що у стрічці залишили сцени з актором Романом Якимчуком, який виїхав до Росії та підтримує розв'язану Кремлем злочинну війну.
Головні тези:
- Навколо стрічки “БожеВільні” спалахнув скандал через сцени з актором, який підтримує розв'язану Росією війну проти України.
- Реакція українських акторів розділилася: хтось виступив в захист збережених сцен, інші виразили розчарування щодо присутності актора, який підтримує агресію, у фільмі.
- Попри скандал, стрічка “БожеВільні” отримала багато позитивних відгуків від глядачів, які відзначали глибокий зміст та акторську гру.
Що відомо про скандал навколо сцен з Якимчуком у стрічці “БожеВільні"
Серед відомих українських акторів, що знялись у фільмі, Ірма Вітовська, Костянтин Темляк, Сергій Калантай, Остап Ступка, Віталій Салій, Наталія Бабенко та Павло Костіцин, а також Роман Якимчук, який ще до масштабного вторгнення окупаційної армії РФ в Україну, виїхав до країни-агресорки і підтримує розв’язану війну.
Як зазначає журналістка Аліна Доротюк, Якимчук виїхав до країни-агресорки ще до розв’язання Кремлем повномасштабної війни.
Після цього актор-зрадник продовжує зніматись у російських серіалах з акторами, які активно підтримують війну проти України.
Як реагують українські актори на скандал навколо збереження сцен з Якимчуком у “БожеВільних"
За словами Ірми Вітовської, хоча вчинок Якимчука і викликає обурення в українському суспільстві, це не має перекреслювати роботу багатьох інших українських акторів, які знялись у “БожеВільних".
Попри скандал, прем'єрна стрічка "БожеВільні" зібрала величезну кількість позитивних відгуків від глядачів. Багато з них висловлювали своє захоплення від фільму, відзначаючи його глибокий зміст, емоційну напругу та високий рівень акторської гри.
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