Не контрнаступ. Експерти пропонують Україні альтернативний варіант розгрому РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Не контрнаступ. Експерти пропонують Україні альтернативний варіант розгрому РФ

ЗСУ
Джерело:  online.ua

Як зазначають аналітики Royal United Services Institute (RUSI), наразі ситуація на полі бою склалася таким чином, що ЗСУ доведеться витратити занадто багато дорогоцінного часу на підготовку до потужного контрнаступу, тому потрібно шукати інші способи, щоб зупинити РФ.

Головні тези:

  • Україні рекомендується шукати способи зупинити РФ, зосереджуючись на її знищенні через дестабілізацію економіки.
  • Паралельно з санкціями проти РФ важливо стимулювати недовіру громадян РФ до влади та рубля для розгону інфляції та демонстрації вартості війни.
  • Також важливо підтримувати армію України, яка стримує ворожі атаки та працює для перемоги на фронті.

Україна повинна спробувати знищити Росію зсередини

Експерти звертають увагу на те, що здатність нелегітимного президента РФ продовжувати війну проти України спирається на фінанси, які йдуть на зарплатню солдатам та виробництво нової зброї.

А це означає, що ЗСУ вкрай важливо й надалі завдавати далекобійних ударів по підприємствах та інфраструктурі, які є генераторами доходів бюджету РФ.

Ці удари мають йти поряд з продовженням посилення санкцій проти РФ з боку західних країн. Паралельно з цим необхідно стимулювати серед громадян РФ недовіру до рубля, з метою розгону інфляції, а загалом — до Кремля й місцевих влад шляхом демонстрації наочної вартості війни для росіян, — зазначає команда RUSI.

На тлі реалізації цього плану також вкрай важливо навчати нових солдатів, відповідно їх оснащувати, готувати значно довше та якісніше з урахуванням реалій поля бою та готовності діяти у чіткій взаємодії на загальнобригадному та корпусному рівні.

Що відомо про ситуацію на фронті станом на 19 липня

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, Протягом минулої доби зафіксовано 130 бойових зіткнень.

Армія РФ завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари чотирма ракетами, 73 авіаційних удари, застосувавши, зокрема, 101 КАБ.

Окрім того, повідомляється, що ворог здійснив 4675 обстрілів, 139 з них — із реактивних систем залпового вогню.

Майже вздовж всієї лінії зіткнення тривають бої. Українські воїни стримують ворожі атаки. Виснажуючи сили противника, працюють наші артилерія, розвідка, авіація та безпілотні системи. Приєднуйтесь до Сил оборони! Боротьба триває! Разом переможемо! — зазначає Генштаб.

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