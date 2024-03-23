Небесна кара для окупантів. В СБУ підсумували масштаби втрат армії РФ

У Службі безпеки України назвали кількість ліквідованої зброї з початку повномасштабного вторгнення.
У СБУ назвали втрати армії РФ
З початку повномасштабного вторгнення СБУ знищила:
▪️ 809 танків;
▪️ 1298 БМП;
▪️ 674 артилерійських систем;
▪️ 432 систем РЕР/РЕБ та ППО.
Сирський показав найбільш яскраві епізоди знищення техніки армії РФ
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський показав яскраві епізоди знищення російської техніки та озброєння.
Яскраві епізоди знищення ворожої техніки та озброєння. Наші бійці не дають ворогу реалізувати його плани, — зазначив головнокомандувач в описі до відео.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-