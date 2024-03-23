Небесна кара для окупантів. В СБУ підсумували масштаби втрат армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Небесна кара для окупантів. В СБУ підсумували масштаби втрат армії РФ

СБУ
зсу

У Службі безпеки України назвали кількість ліквідованої зброї з початку повномасштабного вторгнення.

У СБУ назвали втрати армії РФ

Надихнувшись філігранною роботою спецпризначенців Служби безпеки України, співачка Злата Огнєвіч переспівала свій хіт «Солодка кара». Тепер він звучить як «Небесна кара», адже воїни Служби щодня «доставляють» справедливе покарання загарбникам, — написали в СБУ.

З початку повномасштабного вторгнення СБУ знищила:

▪️ 809 танків;

▪️ 1298 БМП;

▪️ 674 артилерійських систем;

▪️ 432 систем РЕР/РЕБ та ППО.

У цьому списку купа «аналоговнєтної» російської техніки: ППО «Тріумф», ТОС «Солнцепьок», ЗРК «С-300ВМ» та «ТОР-М2», Т-90 «Прорив», БМПТ «Термінатор», — додали військові.

Сирський показав найбільш яскраві епізоди знищення техніки армії РФ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський показав яскраві епізоди знищення російської техніки та озброєння.

Яскраві епізоди знищення ворожої техніки та озброєння. Наші бійці не дають ворогу реалізувати його плани, — зазначив головнокомандувач в описі до відео.

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