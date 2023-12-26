Нічна атака РФ на Україну. Сили ППО збили 13 ворожих "шахедів"
Категорія
Україна
Дата публікації

Нічна атака РФ на Україну. Сили ППО збили 13 ворожих "шахедів"

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

У ніч з 25 на 26 грудня російські війська атакували Україну 19 ударними дронами. Сили ППО знищили 13 “шахедів”.

Повітряні сили озвучили результати нічної роботи ППО

Як зазначають військові, увечері 25 грудня і вночі 26 захисники збили 13 із 19 ворожих "Шахедів".

Безпілотники росіяни запускали із районів Балаклава – Крим та Приморсько-Ахтарсь – РФ. 

Повітряні сили зазначають, що в результаті протиповітряного бою знищили 13 ударних БпЛА "Shahed-136/131" у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської та Хмельницької областей.

Також вночі 26 грудня близько 02:30 тактична авіація Повітряних Сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" у районі Феодосії.

Наслідки нічної атаки РФ

У ніч на 26 грудня російський ударний дрон влучив в одне з промислових підприємств Миколаєва і по відкритій території одного з інфраструктурних об'єктів в районі Одеси.

Сили оборони півдня України повідомили, що цієї ночі російські окупаційні війська атакували південь України з тимчасово окупованого Криму і східного узбережжя Азовського моря.

За дві хвилі атак протяжністю 2 і 4 години українським підрозділам протиповітряної оборони вдалосяь знищити 9 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136": по 4 в Одеській та Миколаївській областях і 1 на Херсонщині.

В Одеському районі ворог поцілив по відкритій території одного з інфраструктурних об'єктів. Виниклу пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали. 

На Миколаївщині влучанням у промисловий об'єкт пошкоджено складські будівлі. Постраждалих не зафіксовано.

Попри 4 збитих дрони в Миколаївській області в Миколаєві ворог поцілив безпілотником по одному з промислових підприємств, зафіксовано пошкодження складських будівель. Інформація про постраждалих не надходила.

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