Нічна атака РФ на Україну. У Повітряних силах назвали кількість збитих цілей

Російські війська вночі 5 грудня атакувала Україну 17 ударними БПЛА типу "Шахед" та 6 зенітними керованими ракетами ЗРК С-30. Десять ворожих дронів вдалося збити.

Повітряні сили озвучили результати своєї роботи

За даними військових, у ніч на 5 грудня 2023 року противник атакував ударними БпЛА "Shahed-136/131" з двох напрямків – Курська область та Приморсько-Ахтарськ РФ.

Окрім цього зенітними керованими ракетами С-300 було спрямовано по цивільних об’єктах Донецької та Херсонської областей.

Усього було зафіксовано 17 ударних БпЛА типу "шахед" та шість зенітних керованих ракет ЗРК С-300.

В результаті бойової роботи знищено 10 ударних БпЛА в різних регіонах України, - повідомили повітряники. Поширити

За даними Сил оборони півдня, під час нічної дронової атаки в зоні їх відповідальності підрозділами ППО було знищено 4 БпЛА типу "Shahed-131/136":

Два з дронів було знищено у Миколаївській області, по одному у Херсонській та Вінницькій областях.

На щастя - обійшлось без влучань та постраждалих.

Атака дронів по Україні в ніч на 5 грудня

4 грудня РФ запустила декілька груп безпілотників по українських областях. Повітряна тривога оголошувалась на півдні, в центра та на заході країни.

Також повідомлялось про роботу ППО та вибухи у Вінницькій області.

За повідомленнями Повітряних сил, ворожі дрони долетіли до Львівської та Івано-Франківської областей.

У Хмельницькій області повідомляли про роботу ППО. На щастя, обійшлося без постраждалих та пошкоджень будівель.