Новий рекорд. Розвідка Британії прогнозує зростання втрат Росії у війні проти України

Російська армія, найімовірніше, продовжуватиме зазнавати високих втрат протягом 2024 року, продовжуючи атаки на кількох напрямках протягом всієї зими. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Росія впевнено йде до нового рекорду втрат у війні проти України

Так, середньодобові втрати російських військ (убитими та пораненими) в Україні в жовтні 2024 року досягли нового максимуму — показник втрат склав 1354 особи на добу.

Це вже другий місяць поспіль, коли російські війська зазнають нових рекордних для війни середньодобових втрат, — йдеться у повідомленні.

За словами британців, середньодобові втрати за перші 12 днів листопада 2024 року становлять 1498 осіб, що свідчить про те, що ця траєкторія, ймовірно, продовжиться.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 18 November 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/OhCoylRoai #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/wxoSuand2m — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 18, 2024

Як пишуть розвідники, жовтень 2024 року став "найдорожчим місяцем" війни для Росії: за даними Генерального штабу України, втрати РФ склали 41 980 осіб, порівняно з попереднім максимумом у 39 110 осіб, зафіксованим у травні 2024 року.

За останній місяць Росія збільшила темпи наступальних операцій, намагаючись відтіснити українські війська на кількох фронтах, включаючи Курськ, східніше річки Оскіл, Торецьк, Покровськ і Вугледар.

Росія, найімовірніше, продовжуватиме зазнавати високих втрат протягом року, продовжуючи атаки мотопіхоти на кількох напрямках протягом всієї зими.

Втрати російської армії рекордно зросли у жовтні

Як повідомив командувач Збройних сил Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін, у жовтні російські війська втрачали в середньому близько 1500 загиблих і поранених щодня, а їхні загальні втрати з лютого 2022-го наближаються до 700 тисяч.

Він підкреслив, що російський народ платить "надзвичайну ціну" за вторгнення в Україну.