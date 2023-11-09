Новий уряд Словаччини скасував черговий пакет військової допомоги Україні

Новий уряд Словаччини на чолі з прем’єр-міністром Робертом Фіцо відмовився схвалити виділення Україні чергового пакету військової допомоги на суму 40,3 млн євро

Роберт Фіцо скасував черговий пакет військової допомоги Україні

У новий пакет мали увійти чотири мільйони набоїв до стрілецької зброї, понад п’ять тисяч артилерійських снарядів калібру 125 мм, 140 ракет для комплексу ППО «Куб», який Словаччина передала Україні раніше, та вісім мінометів калібру 120 мм із боєприпасами для них.

Цей пакет був підготовлений ще за колишнього уряду, який змінився в результаті виборів. Новий прем’єр Фіцо заявив, що Словаччина більше не надаватиме Україні військову допомогу, обмежившись гуманітарною. Фіцо також проти перспективи вступу України в НАТО.

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Словаччина передала Києву 13 пакетів військової допомоги на загальну суму 671 млн євро. Крім того, словацька сторона передала Україні близько десяти літаків МіГ-29.

Фіцо не збирається надавати Україні війскову допомогу

Новий прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що не буде підтримувати військову допомогу Україні, як і казав під час виборчої кампанії.

Таку заяву Фіцо зробив у виступі перед членами парламентського комітету з європейських справ перед самітом лідерів у Брюсселі.

Фіцо заявив, що не буде підтримувати військову допомогу Україні.

Нехай краще 10 років ведуть переговори про мир, ніж 10 років вбивають одне одного без жодного результату, – сказав він. Поширити

Прем’єр додав також, що, на його думку, на цьому етапі війни у Росії "більші територіальні здобутки, ніж в України".

Також у виступі на комітеті він додав, що не збирається підтримувати європейські санкції проти Росії без оцінки їхнього впливу на країни Євросоюзу.

25 жовтня у Словаччині офіційно затвердили новий уряд на чолі з Робертом Фіцо за підсумками парламентських виборів.

На ключових для України посадах опинились неприхильні до підтримки Києва посадовці.