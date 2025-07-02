Оборонний завод "Купол" у РФ зупинив роботу після атаки дронів
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Події
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Оборонний завод "Купол" у РФ зупинив роботу після атаки дронів

"Купол"
Джерело:  online.ua

Чотири цехи з виробництва БпЛА пошкоджено на іжевському заводі «Купол» після вчорашньої атаки. Роботу підприємства зупинено.

Головні тези:

  • Атака дронів призвела до зупинки роботи оборонного заводу “Купол” у Іжевську, Росія.
  • Через пошкодження цехів виробництва безпілотників загинули 3 робітники, а 45 отримали поранення.
  • Іжевський завод “Купол” є одним з найбільших виробників оборонної та військової техніки в Росії, включно з ударними безпілотниками.

Оборонний завод "Купол" зупинився: що відомо

За даними джерел опозиційного видання ASTRA в екстрених службах регіону, внаслідок вчорашнього прильоту двох БпЛА з ІЕМЗ «Купол» в Іжевську було пошкоджено будівлю 1-го корпусу, де виробляють безпілотники.

Один дрон влетів у вікно цеху 106, другий ударив у дах цеху 110 і вибухнув. Сталася пожежа. Внаслідок цього обвалилася покрівля будівлі на площі 1300 кв м.

Удар пошкодив цехи, де займаються металообробкою, пайкою мікросхем і випускають готові БПЛА.

Виробничий майданчик підприємства за цією адресою відповідає за розробку та виробництво мікросхем для військових дронів. Там працюють цілодобово у три зміни. Після атаки роботу підприємства було припинено.

Загинуло троє співробітників «Купола», ще 45 постраждали, з них 35 госпіталізовано.

Раніше атаку підтвердив Генштаб ЗСУ.

Підтверджено точні влучення в корпус №1 на майданчику № 1. Зафіксовано пожежу. Результати поразки уточнюються.

Іжевський електромеханічний завод "Купол" — одне з найбільших підприємств оборонно-промислового комплексу Росії, створене в 1957 році. Він випускає ЗРК «Тор-М2Е», а також мішенно-тренувальні комплекси «Саман-М1» та «Ад'ютант», та виробляє їх сервісне обслуговування.

Після початку російського вторгнення в Україну, у липні 2023 року, за даними Reuters, на заводі почалося виробництво ударних безпілотників «Гарпія-А1», які використовують двигуни та комплектуючі з Китаю.

Завод «Купол» внесено до списків санкцій Євросоюзу, США, Канади, України та Швейцарії.

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