Оборонний завод "Купол" у РФ зупинив роботу після атаки дронів

Чотири цехи з виробництва БпЛА пошкоджено на іжевському заводі «Купол» після вчорашньої атаки. Роботу підприємства зупинено.
Головні тези:
- Атака дронів призвела до зупинки роботи оборонного заводу “Купол” у Іжевську, Росія.
- Через пошкодження цехів виробництва безпілотників загинули 3 робітники, а 45 отримали поранення.
- Іжевський завод “Купол” є одним з найбільших виробників оборонної та військової техніки в Росії, включно з ударними безпілотниками.
Оборонний завод "Купол" зупинився: що відомо
За даними джерел опозиційного видання ASTRA в екстрених службах регіону, внаслідок вчорашнього прильоту двох БпЛА з ІЕМЗ «Купол» в Іжевську було пошкоджено будівлю 1-го корпусу, де виробляють безпілотники.
Удар пошкодив цехи, де займаються металообробкою, пайкою мікросхем і випускають готові БПЛА.
Виробничий майданчик підприємства за цією адресою відповідає за розробку та виробництво мікросхем для військових дронів. Там працюють цілодобово у три зміни. Після атаки роботу підприємства було припинено.
Загинуло троє співробітників «Купола», ще 45 постраждали, з них 35 госпіталізовано.
Раніше атаку підтвердив Генштаб ЗСУ.
Підтверджено точні влучення в корпус №1 на майданчику № 1. Зафіксовано пожежу. Результати поразки уточнюються.
Іжевський електромеханічний завод "Купол" — одне з найбільших підприємств оборонно-промислового комплексу Росії, створене в 1957 році. Він випускає ЗРК «Тор-М2Е», а також мішенно-тренувальні комплекси «Саман-М1» та «Ад'ютант», та виробляє їх сервісне обслуговування.
Завод «Купол» внесено до списків санкцій Євросоюзу, США, Канади, України та Швейцарії.