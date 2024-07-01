Журналісти аналітичного видання Foreign Policy попереджають, що у разі послаблення підтримки з боку західних партнерів, Росія може окупувати значну частину території України, що виявиться катастрофічним за наслідками, як для Кремля, так і для країн ЄС.
Головні тези:
- Поразка України у війні з Росією принесе тяжкі негативні наслідки для Росії, яка опиниться під тягарем високих військових витрат та втрат через злочинну окупацію українських територій.
- Окупація України може призвести до масової міграції українців до країн ЄС, що стане серйозним випробуванням для європейських країн.
- Прушення світового порядку та безпеки Європи - головні наслідки перемоги Росії в Україні, що можуть привести до глибокої дестабілізації.
- Нерішучість західних партнерів може стати причиною окупації України Росією та повернення маріонеткового режиму влади.
- Путін веде війну як для підпорядкування собі України, так і для відновлення “балансу світового порядку”.
Чому окупація України стане катастрофою для Росії
Аналітики видання зазначають, що саме нерішучість західних партнерів може призвести до такого сценарію, коли Росія окупує значну частину України та поверне власний маріонетковий режим влади.
У перспективі, як підкреслюють автори матеріалу, це також буде крок до катастрофи у самій Росії.
Які наслідки очікуватимуть ЄС у разі поразки України у війні
Аналітики попереджають, що поразка України у розв’язаній Росією злочинній війни також матиме тяжкі наслідки для країн ЄС.
Зокрема, автори матеріалу прогнозують, що у разі такого негативного сценарію до країн ЄС втечуть десятки мільйонів нових українських біженців.
Також зазначається, що перемога Росії змінила б європейську політику в кількох аспектах. Зокрема, український уряд у вигнанні діяв би з Варшави чи деінде в Центральній Європі.
На їхню думку, Путін веде свою війну як для того, щоб підпорядкувати собі Україну, так і для того, щоб відновити "баланс світового порядку".
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