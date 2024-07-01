Окупація України стане тягарем та катастрофою для Росії — FP
Категорія
Україна
Дата публікації

Окупація України стане тягарем та катастрофою для Росії — FP

Військовий ЗСУ
Джерело:  Foreign Policy

Журналісти аналітичного видання Foreign Policy попереджають, що у разі послаблення підтримки з боку західних партнерів, Росія може окупувати значну частину території України, що виявиться катастрофічним за наслідками, як для Кремля, так і для країн ЄС. 

Головні тези:

  • Поразка України у війні з Росією принесе тяжкі негативні наслідки для Росії, яка опиниться під тягарем високих військових витрат та втрат через злочинну окупацію українських територій.
  • Окупація України може призвести до масової міграції українців до країн ЄС, що стане серйозним випробуванням для європейських країн.
  • Прушення світового порядку та безпеки Європи - головні наслідки перемоги Росії в Україні, що можуть привести до глибокої дестабілізації.
  • Нерішучість західних партнерів може стати причиною окупації України Росією та повернення маріонеткового режиму влади.
  • Путін веде війну як для підпорядкування собі України, так і для відновлення “балансу світового порядку”.

Чому окупація України стане катастрофою для Росії

Аналітики видання зазначають, що саме нерішучість західних партнерів може призвести до такого сценарію, коли Росія окупує значну частину України та поверне власний маріонетковий режим влади.

У перспективі, як підкреслюють автори матеріалу, це також буде крок до катастрофи у самій Росії.

Репресивна імперія намагатиметься перетравити окуповані землі, приборкати неспокійне населення та нести тягар дуже високих військових витрат у нову еру протистояння. Москва обміняла б своє середньовічне монгольське ярмо на китайське ярмо 21-го століття — і серйозно залишилася б позаду, коли решта світу вступає в нову зелену та цифрову епоху. Рано чи пізно Росія зіткнеться з розпадом третьої держави за трохи більше ніж століття, - підкреслюється у матеріалі видання.

Які наслідки очікуватимуть ЄС у разі поразки України у війні

Аналітики попереджають, що поразка України у розв’язаній Росією злочинній війни також матиме тяжкі наслідки для країн ЄС.

Зокрема, автори матеріалу прогнозують, що у разі такого негативного сценарію до країн ЄС втечуть десятки мільйонів нових українських біженців.

Якщо подібне співвідношення застосовуватиметься до подальших російських завоювань, було б реально розраховувати на 10-15 мільйонів біженців, на додаток до трохи більше ніж 4 мільйона, які вже приймає Європа, які стікають до сусідніх європейських держав, - попереджають автори матеріалу.

Також зазначається, що перемога Росії змінила б європейську політику в кількох аспектах. Зокрема, український уряд у вигнанні діяв би з Варшави чи деінде в Центральній Європі.

Витрати на оборону, які мають сягнути 4 відсотків ВВП у Польщі цього року та принаймні 2 відсотки в більшій частині країн НАТО, мають подвоїтися знову, щоб надійно стримувати загрози з боку дедалі відчайдушнішого російського режиму, - зазначають автори матеріалу.

На їхню думку, Путін веде свою війну як для того, щоб підпорядкувати собі Україну, так і для того, щоб відновити "баланс світового порядку".

Наслідки дозволу Росії перемогти в Україні були б катастрофічними для українців, надзвичайно серйозними для безпеки Європи та глибоко дестабілізуючими для решти світу. Зрештою, це, ймовірно, призвело б до краху самої Росії, що поставило б Європу перед цілим рядом інших наслідків, до яких слід готуватися, - попереджують автори видання.

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