Основні зусилля військ РФ зосереджені на трьох містах — ГУР

Заступник начальника ГУР Міноборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький зазначив, що основні зусилля російських окупаційних військ нині зосереджені на Авдіївці, Куп'янську, Лимані.
У ГУР заявили, що основні зусилля військ РФ зосереджені на трьох містах
За його словами, окупанти до виборів президента РФ у березні хочуть вийти, як мінімум, на адміністративні кордони Луганської області.
Скібіцький також додав, що це елемент, який активно використовуватиме Росія в інформаційно-психологічних операціях.
Буданов пояснив, як Україні перемогти РФ у тривалій війні
На переконання шефа української розвідки Кирила Буданова, у тривалій війні переможе та країна, яка має потужнішу економіку та логістику.
Він також підтвердив, що станом на сьогодні ситуація на полях битв в Україні залишається важкою, однак не критичною.
Це просто конфлікт високої інтенсивності з використанням усього спектру наявних озброєнь. Ми не стоїмо на порозі застосування зброї масового знищення, але все інше ― від підводних човнів до стратегічної авіації ― використовується вже давно.
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