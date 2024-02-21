Основні зусилля військ РФ зосереджені на трьох містах — ГУР
Категорія
Україна
Дата публікації

Основні зусилля військ РФ зосереджені на трьох містах — ГУР

війна
Джерело:  Інтерфакс-Україна

Заступник начальника ГУР Міноборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький зазначив, що основні зусилля російських окупаційних військ нині зосереджені на Авдіївці, Куп'янську, Лимані.

У ГУР заявили, що основні зусилля військ РФ зосереджені на трьох містах

Задача, яка стоїть, і найближчі півроку буде залишатися однозначно такою ж, — вихід на адміністративні кордони Луганської і Донецької областей. І друге — це утримання захоплених територій. Противник захопив частину Херсонської області, частину Запорізької, і вони їх будуть намагатися утримати, тому що їм необхідний сухопутний коридор до Криму, необхідна система логістики, яка йде через Крим, підвіз боєприпасів, техніки, особового складу на південний напрямок, — розповів Скібіцький в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, окупанти до виборів президента РФ у березні хочуть вийти, як мінімум, на адміністративні кордони Луганської області.

Скібіцький також додав, що це елемент, який активно використовуватиме Росія в інформаційно-психологічних операціях.

Буданов пояснив, як Україні перемогти РФ у тривалій війні

На переконання шефа української розвідки Кирила Буданова, у тривалій війні переможе та країна, яка має потужнішу економіку та логістику.

Питання в тому, як розподіляти ресурси, як використовувати те, що є, і як планувати лінії постачання. У тривалій війні перемагає та сторона, яка має потужнішу економіку та логістику, ― пояснив глава ГУР МО.

Він також підтвердив, що станом на сьогодні ситуація на полях битв в Україні залишається важкою, однак не критичною.

Це просто конфлікт високої інтенсивності з використанням усього спектру наявних озброєнь. Ми не стоїмо на порозі застосування зброї масового знищення, але все інше ― від підводних човнів до стратегічної авіації ― використовується вже давно.

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