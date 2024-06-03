Швейцарський парламент не проголосував за допомогу Україні

Зазначається, що відхилений законопроєкт передбачав також виділення 10,1 млрд франків збройним силам Швейцарії. Його підтримали 15 законодавців, але проти висловилися 28.

Депутати стверджували, що пакет порушував так звану норму “про боргові гальма” Швейцарії.

Про це повідомляє Reuters.

Один із парламентських комітетів нейтральної Швейцарії схвалив цей законопроєкт у квітні як внесок до “миру в Європі” на тлі війни Росії проти України.

Допомога для України мала бути використана на підтримку відбудови й ремонту цивільної інфраструктури у країні. Поширити

Що відомо про план реалізації Зеленським Формули миру

За кілька місяців після масштабного вторгнення злочинної армії РФ в Україну Офіс президента взявся за розробку документа, який дозволяв би врегулювати розв’язану Кремлем злочинну війну.

Формула миру містить основні умови, за виконання яких має бути встановлений мир із країною-агресором. Вона складається з 10 пунктів:

Радіаційна та ядерна безпека.

Продовольча безпека.

Енергетична безпека.

Звільнення всіх полонених та депортованих (у тому числі викрадених дітей).

Виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності та світового порядку.

Виведення російських військ та припинення бойових дій.

Відновлення справедливості.

Протидія екоциду.

Недопущення ескалації.

Фіксація закінчення війни.

З того часу, як Зеленський представив формулу миру, Україна намагається знайти підтримку для ініціативи не лише серед країн Заходу, а й серед країн Глобального Півдня, які не мають такої однозначної позиції з приводу війни.

У 2023 році Україна почала організовувати зустрічі щодо формули миру. Вони проходили лише на рівні радників голів держав і ключовою темою обговорень була українська ініціатива для припинення війни з Росією.

Таких зустрічей було п'ять і в них брали участь чиновники десятків країн. Зокрема, приймали Саміт Саудівська Аравія, Катар, Швейцарія і не тільки.