Патова ситуація буде у разі замороження війни — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Патова ситуація буде у разі замороження війни — Зеленський

Офіс Президента України
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заперечує безвихідну ситуацію на фронті у розв'язаній Росією злочинній війні. 

Що каже Зеленський стосовно ситуації на фронті та заяв про патову ситуацію

Президент зазначив, що патовою ситуація буде у разі чергової заморозки війни.

Глава держави наголосив, що це буде та сама війна, але без можливості відповісти.

Ми не перший день у війні, і це не перша складна ситуація на полі бою, які у нас були. Я вважаю, що вони були більш складні у нас <…> Ці моменти пройдуть, треба терпіння, всім потрібна витримка. Патова ситуація – це заморожений конфлікт. Це те саме, що війна, але без можливості відповісти ворогу. Без надії на майбутнє, без надії на те, що в тебе будуть інвестувати, - пояснює Зеленський.

Він також додав, що ніхто не роботиме інвестицій у державу, яка перебуває у стані замороженого конфлікту.

Я жив в період замороженого конфлікту. Ми всі жили в Україні в цей час. І всі розуміли, що це все одно війна. Не втрачає кожна сім’я когось з близьких? Так. Але ж хтось втрачає. Хтось перебуває там, на контактній лінії, хтось там стоїть, і це такі самі діти для батьків. І це що виходить? Це стосується якоїсь частини суспільства і не стосується всієї? І всі вдають, начебто у нас немає війни? Це неправда, вона є, - зазначив Зеленський.

Президент порівняв заморожений конфлікт із сплячим вулканом, який обов’язково колись прокинеться.

Питання часу. Тому що ми розуміємо цього звіра, і він все одно відновить свої сили й піде далі. Тому не можемо дозволити собі будь-які патові ситуації. Ми вже втратили дуже багато людей. Чи ми хочемо так жити – знаючи, що будемо ростити дітей, які потім точно воюватимуть, тому що Росія знову прийде, якщо її не поставити на місце, - питається глава держави.

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