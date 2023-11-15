Патова ситуація буде у разі замороження війни — Зеленський

Що каже Зеленський стосовно ситуації на фронті та заяв про патову ситуацію

Президент зазначив, що патовою ситуація буде у разі чергової заморозки війни.

Глава держави наголосив, що це буде та сама війна, але без можливості відповісти.

Ми не перший день у війні, і це не перша складна ситуація на полі бою, які у нас були. Я вважаю, що вони були більш складні у нас <…> Ці моменти пройдуть, треба терпіння, всім потрібна витримка. Патова ситуація – це заморожений конфлікт. Це те саме, що війна, але без можливості відповісти ворогу. Без надії на майбутнє, без надії на те, що в тебе будуть інвестувати, - пояснює Зеленський. Поширити

Він також додав, що ніхто не роботиме інвестицій у державу, яка перебуває у стані замороженого конфлікту.

Я жив в період замороженого конфлікту. Ми всі жили в Україні в цей час. І всі розуміли, що це все одно війна. Не втрачає кожна сім’я когось з близьких? Так. Але ж хтось втрачає. Хтось перебуває там, на контактній лінії, хтось там стоїть, і це такі самі діти для батьків. І це що виходить? Це стосується якоїсь частини суспільства і не стосується всієї? І всі вдають, начебто у нас немає війни? Це неправда, вона є, - зазначив Зеленський. Поширити

Президент порівняв заморожений конфлікт із сплячим вулканом, який обов’язково колись прокинеться.