Патова ситуація буде у разі замороження війни — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заперечує безвихідну ситуацію на фронті у розв'язаній Росією злочинній війні.
Що каже Зеленський стосовно ситуації на фронті та заяв про патову ситуацію
Президент зазначив, що патовою ситуація буде у разі чергової заморозки війни.
Глава держави наголосив, що це буде та сама війна, але без можливості відповісти.
Він також додав, що ніхто не роботиме інвестицій у державу, яка перебуває у стані замороженого конфлікту.
Президент порівняв заморожений конфлікт із сплячим вулканом, який обов’язково колись прокинеться.
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