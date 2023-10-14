Пентагон оголосив про створення кількох коаліцій для України

Декілька міжнародних партнерів України домовилися про створення "коаліцій спроможностей" для нашої країни, зокрема з підготовки українських Військово-повітряних сил.

Пентагон продовжує допомагати Україні у війні проти РФ

З коментарем з цього приводу виступив очільник Міністерства оборони США Ллойд Остін.

Він анонсував створення кількох "коаліцій спроможностей" для нашої країни, зокрема з підготовки українських Військово-повітряних сил.

За словами очільника Пентагона, Естонія і Люксембург спрямували зусилля на підтримку української ІТ-інфраструктури, а Литва – створила коаліцію з розмінування,

Окрім того, наголошується, що Сполучені Штати знову візьмуть на себе ініціативу і допоможуть очолити коаліцію країн, які працюють з Україною над розвитком її Повітряних Сил.

Ллойд Остін звертає увагу на те, що очолюючи цю коаліцію, офіційний Вашингтон має намір тісно координувати свої дії з українською владою та іншими партнерами, концентруючись на розвитку потенціалу українських винищувачів F-16.

Міноборони США розкрило деталі нового пакета допомоги для України

Пентагон нарешті розповів про вміст останнього пакета військової допомоги Україні на суму 200 мільйонів доларів.

Варто звернути увагу на те, що пакет допомоги США став 48-им за ліком з серпня 2021 року, який надається Україні із американських запасів, що означає його оперативне відправлення.

Згідно з останніми даними, у ньому будуть ракети AIM-9M для протиповітряної оборони, системи протидії безпілотникам, додаткові боєприпаси для систем HIMARS, 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди, високоточні авіаційні боєприпаси.

Окрім того, США мають намір передати засоби радіоелектронної боротьби, протитанкові ракети TOW і протитанкові комплекси АТ-4, стрілецьку зброю та понад 16 мільйонів патронів до неї, підривні боєприпаси, запасні частини, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше польове обладнання.