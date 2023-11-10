Пентагон озвучив попередження українцям щодо нових пакетів допомоги
Категорія
Україна
Дата публікації

Пентагон озвучив попередження українцям щодо нових пакетів допомоги

Міноборони США
Пентагон

Міноборони США офіційно підтвердило, що пакети оборонної допомоги для Збройних сил України стануть меншими.

 

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З такою заявою виступила заступниця речника Пентагона Сабріна Сінгх.

За її словами, офіційний Вашингтон продовжать у найближчій перспективі виділяти пакети оборонної допомоги Україні у межах президентських повноважень (PDA), однак тепер вони стануть меншими.

Сабрін Сінгх також звернула увагу на те, що Міноборони США постійно просить Конгрес ухвалити додаткове фінансування якомога скоріше.

Ми продовжимо передавати пакети, вони просто стають меншими. Тож ми дуже просимо Конгрес ухвалити запит із додатковими асигнуваннями, який надіслав президент, аби ми могли надалі задовольняти потреби України на полі бою, - заявила представниця Пентагону.

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Сабріна Сінгх також озвучила дані, про які раніше говорила команда американського лідера Джо Байдена.

Річ у тім, що Білий дім вже використав понад 95% із загальної суми 62,3 млрд дол, які були виділені на підтримку України від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Не можна також не згадати про те, що офіційний Вашингтон вже використав всі фонди Ініціативи сприяння безпеці Україні (USAI) та має в резерві ще близько 1 млрд дол на пакети PDA.

Представниця Пентагону також додала, що український народ може розраховувати на допомогу інших міжнародних партнерів.

Минулого місяця ми мали зустріч контактної групи (у форматі "Рамштайн" - ред.), у середині листопада буде ще одне засідання Контактної групи з питань оборони України. Союзники й партнери продовжують підтримувати Україну, ми продовжуємо підтримувати Україну тим, що їй потрібно в боротьбі, - додала вона.

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