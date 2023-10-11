Пентагон підтвердив новий пакет допомоги Україні у розмірі 200 млн дол

Цей пакет включає боєприпаси 155-мм та 105-мм, а також нові ППО, які будуть незабаром доставлені в Україну.

Україна отримає новий пакет допомоги

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін підтвердив виділення Україні нового пакета військової допомоги на загальну суму 200 мільйонів доларів.

Про це він заявив під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі у середу, 11 жовтня.

За словами Остіна, цієї зими задачі Контактної групи є подвійними: продовжувати допомагати Україні справляти з викликами і також продовжувати розвивати можливості України у майбутніх небезпеках.

Також Остін заявив про необхідність забезпечити потреби України, зокрема, у ППО та боєприпасах.

Я радий, що США оголосить наступний пакет оборонної допомоги Україні, який становить 200 мільйонів доларів, - сказав голова Пентагону. Поширити

Цей пакет включає також боєприпаси 155-мм та 105-мм, а також "цілком нові системи протиповітряної оборони, які будуть незабаром доставлені в Україну".

Крім того, додав Остін, до оборонного пакета від Штатів увійдуть ракети, повітряні боєприпаси, протитанкова зброя та "необхідне озброєння для боротьби з російськими дронами"

Таким чином, загальне зобов'язання Америки становитиме 43 мільярди доларів з початку війни, - заявив глава Пентагону. Поширити

До слова, 11 жовтня у Брюсселі стартувала зустріч Контактної групи з питань оборони — так званий "Рамштайн". Зібралися близько пів сотні представників оборонних відомств. З неоголошеним візитом до штаб-квартири НАТО прибув і президент України Володимир Зеленський.

Допомога США для України

Нещодавно Конгрес США не став вносити нове фінансування допомоги Україні до закону про тимчасовий бюджет - питання планують обговорити окремо. Окрім цього у відставку відправили прихильника допомоги Україні спікера Кевіна Маккарті.

Пентагон уже попередив Конгрес про можливі проблеми постачання зброї Україні, а Байден, за інформацією ЗМІ, шукає альтернативних шляхів фінансування допомоги Україні.

Днями The Telegraph написав, що Байден має намір просити у Конгресу про найбільший пакет військової та гуманітарної допомоги Україні у розмірі 100 млрд доларів. Його має вистачити приблизно на 2 роки.

Також сенатори США від обох партій хочуть найближчими тижнями прийняти річний пакет допомоги Україні у розмірі від 50 до 100 млрд доларів.