Пентагон розкрив деталі нового пакета допомоги на 200 млн дол

Міністерство оборони США деталізувало вміст останнього пакета військової допомоги Україні на суму 200 мільйонів доларів.

Зазначається, що пакет допомоги США став 48-им за ліком з серпня 2021 року, який надається Україні із американських запасів, що означає його оперативне відправлення.

Цей пакет безпекової допомоги є важливим сигналом про незмінну відданість Сполучених Штатів підтримці українського народу на тлі російської агресії, - говориться в повідомленні. Поширити

Пакет містить, серед іншого, ракети AIM-9M для протиповітряної оборони, системи протидії безпілотникам, додаткові боєприпаси для систем HIMARS, 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди, високоточні авіаційні боєприпаси.

Також згадуються засоби радіоелектронної боротьби, протитанкові ракети TOW і протитанкові комплекси АТ-4, стрілецька зброя та понад 16 мільйонів патронів до неї, підривні боєприпаси, запасні частини, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

Що відомо про новий пакет військової допомоги Україні від США

Зазначається, що вартість нового пакета військової допомоги Україні складає 200 млн доларів.

Зазначається, що Пентагон продовжує розширювати арсенал зброї, яка надається Україні у якості військової допомоги.

У пакет входить озброєння:

Ракети AIM-9 Sidewinder для ППО;

артилерійські боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

протитанкові ракети TOW;

також 155-мм і 105-мм снаряди.

Також до нього також входять боєприпаси для стрілецької зброї, фугасні боєприпаси для подолання російських перешкод, обладнання для боротьби з дронами та обладнання для радіоелектронної боротьби.

Це вже 48-й раз, коли США скористалися президентськими повноваженнями щодо скорочення чисельності збройних сил для постачання українських військових технікою з американських запасів.

США надали Україні безпекову допомогу на суму близько 44 мільярдів доларів від початку неспровокованого вторгнення Росії в лютому 2022 року.