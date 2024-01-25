Пентагон вказав на стрімку втрату боєздатності армії РФ в Україні

За словами представників Міноборони США, коаліція західних партнерів посилює співпрацю у сфері допомоги Україні у той час, як російська окупаційна армія відчуває гостру нестачу боєприпасів, логістичні проблеми та брак досвідчених фахівців у розв'язаній злочинній війні.
Як західні партнери надають Україні перевагу над окупаційною армією РФ
Речник Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер зазначив, що від початку злочинного вторгнення армії РФ в Україну співпраця країн-членів НАТО значно посилилась.
Він підкреслив, що у той же час окупаційна російська армія в Україні переживає гостру нестачу боєприпасів, проблеми із постачанням боєприпасів та озброєнь, брак досвідчених військових фахівців.
За його словами, саме тому злочинне військово-політичне керівництво Росії змушене звертатись до Північної Кореї та Ірану за додатковими озброєннями і боєприпасами, що демонструє складність щодо поповнення резервів боєприпасів власними силами.
Що відомо про головну перевагу України у війні проти РФ
За його словами, на боці України зберігається значна перевага у вигляді підтримки з боку понад 50 країн світу, які надають допомогу.
Райдер високо оцінив співпрацю союзників у питанні підтримки України.
На його думку, наразі Альянс як ніколи сильний з часів Другої світової війни, адже союзники об’єднались у кризовій ситуації для стримування і інших потенційних конфліктів.
Окремо, коментуючи падіння 24 січня російського військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області РФ, на якому, за заявами російських пропагандистів, були українські військовополонені, Райдер зазначив, що американська сторона "стежить за ситуацією", але поки що не може підтвердити заяви української чи російської сторони.
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