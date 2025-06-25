Передала ЗСУ замінований скутер — правоохоронці затримали у Харкові агентку Росії

СБУ та Нацполіція затримали в Харкові російську агентку, яку підозрюють у здійсненні теракту проти військових: фігурантка передала оборонцям замінований скутер як нібито волонтерську допомогу.

Правоохоронці затримали агентку РФ у Харкові

Підозрюється, що 20 червня 19-річна харківʼянка здійснила теракт. Росіяни завербували її через telegram-канали й вказали виготовити саморобний вибуховий пристрій в "домашніх" умовах. Потім вона придбала хімікати, акумулятор, дроти і два телефони для дистанційного підриву.

20 червня спецслужби РФ активували СВП, який був захований у багажнику скутера, коли поруч перебували двоє військових.

Вибух стався біля харківського кафе, куди ворог заманив воїнів під виглядом передачі їм "волонтерського" моторолера".

Замінований моторолер

Раніше підозрювана привезла СВП на місце стоянки скутера, заховавши його в багажнику. Водночас ворог завдяки захованій на місці спланованого теракту камері відстежив прибуття українських військових.

Після вчинення злочину терористка намагалася "залягти на дно", але за декілька годин після вибуху її затримали правоохоронці. Під час обшуку у неї вилучено невикористані компоненти вибухового пристрою і телефон із доказами роботи на ворога. Поширити

Дівчині оголосили підозру за статтею Кримінального кодексу про терористичний акт, який призвів до загибелі людини. Фігурантка перебуває під вартою, їй загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.