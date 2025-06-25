Передала ЗСУ замінований скутер — правоохоронці затримали у Харкові агентку Росії

СБУ та Нацполіція затримали в Харкові російську агентку, яку підозрюють у здійсненні теракту проти військових: фігурантка передала оборонцям замінований скутер як нібито волонтерську допомогу.
Головні тези:
- У Харкові затримали російську агентку, яка передала ЗСУ замінований скутер, використаний для теракту проти військових.
- 20 червня 19-річна харків'янка здійснила теракт під замовлення росіян через telegram-канали.
- Підозрювана придбала хімікати, акумулятор, дроти та інше для виготовлення вибухового пристрою, який вибухнув поблизу харківського кафе.
Правоохоронці затримали агентку РФ у Харкові
Підозрюється, що 20 червня 19-річна харківʼянка здійснила теракт. Росіяни завербували її через telegram-канали й вказали виготовити саморобний вибуховий пристрій в "домашніх" умовах. Потім вона придбала хімікати, акумулятор, дроти і два телефони для дистанційного підриву.
20 червня спецслужби РФ активували СВП, який був захований у багажнику скутера, коли поруч перебували двоє військових.
Вибух стався біля харківського кафе, куди ворог заманив воїнів під виглядом передачі їм "волонтерського" моторолера".
Раніше підозрювана привезла СВП на місце стоянки скутера, заховавши його в багажнику. Водночас ворог завдяки захованій на місці спланованого теракту камері відстежив прибуття українських військових.
Дівчині оголосили підозру за статтею Кримінального кодексу про терористичний акт, який призвів до загибелі людини. Фігурантка перебуває під вартою, їй загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.
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