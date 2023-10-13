Північна Корея передала Росії сотні контейнерів зі зброєю — Білий дім

КНДР передала Росії більше тисячі контейнерів з військовою технікою та озброєнням для продовження розв'язаної Кремлем злочинної війни проти України.

Що відомо про передачу КНДР зброї Росії

За словами речника Ради нацбезпеки США при Білому домі Джона Кірбі, у контейнерах, переданих КНДР Росії, були боєприпаси, військова техніка та відповідне обладнання.

Частково через наші санкції та експортний контроль Росія була змушена відчайдушно шукати по всьому світу військову техніку Поширити

Кірбі зазначив, що наразі США вже мають інформацію про передачу КНДР військової техніки та боєприпасів Україні.

Наша інформація свідчить про те, що за останні тижні Північна Корея надала Росії понад 1 тис контейнерів військової техніки та боєприпасів Поширити

Білий дім також опублікував знімки, що показують переміщення цих контейнерів із КНДР до Росії.

Рада нацбезпеки США

Ми засуджуємо КНДР за надання Росії цієї військової техніки, - зазначив Кірбі. Поширити

Що відомо про терміни поставки зброї КНДР до Росії

Кірбі сказав, що американські чиновники зараз уважно стежать за тим, чи буде Москва надавати Пхеньяну матеріали.

Це військове партнерство між КНДР і Росією, що розширюється, включно з будь-якою передачею технологій із Росії в КНДР, підриває регіональну стабільність і глобальний режим нерозповсюдження, - підкреслив представник Білого дому. Поширити

Кірбі зазначив, що в обмін на військову допомогу Північна Корея очікує отримати від Росії ракети земля-повітря, бронетехніку і, ймовірно, бойову авіацію.

За інформацією Reuters, у Білому домі навіть опубліковали терміни поставок озброєнь КНДР до Росії.

За інформацією США, поставки відбулися між 7 вересня і 1 жовтня.

Зі складу у Північній Кореї зброю спершу завантажували на російське судно, а звідти везли залізницею через усю Росію на склади біля міста Тихорєцьк, що у Краснодарському краї.