Північна Корея передала Росії сотні контейнерів зі зброєю — Білий дім

КНДР передала Росії більше тисячі контейнерів з військовою технікою та озброєнням для продовження розв'язаної Кремлем злочинної війни проти України.
Що відомо про передачу КНДР зброї Росії
За словами речника Ради нацбезпеки США при Білому домі Джона Кірбі, у контейнерах, переданих КНДР Росії, були боєприпаси, військова техніка та відповідне обладнання.
Кірбі зазначив, що наразі США вже мають інформацію про передачу КНДР військової техніки та боєприпасів Україні.
Білий дім також опублікував знімки, що показують переміщення цих контейнерів із КНДР до Росії.
Що відомо про терміни поставки зброї КНДР до Росії
Кірбі сказав, що американські чиновники зараз уважно стежать за тим, чи буде Москва надавати Пхеньяну матеріали.
Кірбі зазначив, що в обмін на військову допомогу Північна Корея очікує отримати від Росії ракети земля-повітря, бронетехніку і, ймовірно, бойову авіацію.
За інформацією Reuters, у Білому домі навіть опубліковали терміни поставок озброєнь КНДР до Росії.
За інформацією США, поставки відбулися між 7 вересня і 1 жовтня.
Зі складу у Північній Кореї зброю спершу завантажували на російське судно, а звідти везли залізницею через усю Росію на склади біля міста Тихорєцьк, що у Краснодарському краї.
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