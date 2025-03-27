Планував підірвати ТЦК у Херсоні — правоохоронці затримали агента ФСБ

Служба безпеки зірвала ще одну спробу ФСБ здійснити теракт в Україні. За результатами спецоперації затримано російського агента, який готував вибух біля ТЦК у Херсоні.

СБУ затримали агента ФСБ на підготовці теракту у Херсоні

Як встановило розслідування, за завданням РФ терорист мав залишити сумку із саморобним вибуховим пристроєм (СВП) на вході до військової адмінбудівлі. В цей момент російська спецслужба планувала дистанційно підірвати вибухівку разом зі своїм агентом.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали фігуранта «на гарячому», коли він перебував біля місця запланованого теракту.

Затримання агента ФСБ у Херсоні

За даними слідства, виконавцем замовлення окупантів виявився безробітний мешканець Черкас, який потрапив у поле зору ФСБ через Телеграм-канали з пошуку «швидких» заробітків.

Після виконання ворожих «тестових завдань» на Черкащині, де він підпалив об’єкти Укрзалізниці, агента «відрядили» до Херсона для підготовки теракту. Там він отримав геолокацію схрону, з якого потім забрав готовий СВП.

СВП

Також зрадник встановив на свій телефон спеціальну програму, за допомогою якої ФСБ відстежувала кожен його крок. У такий спосіб російська спецслужба планувала дізнатися про перебування агента, щоб підірвати його з вибухівкою біля ТЦК.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (замах на вчинення терористичного акту).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.