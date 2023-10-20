Почалася нова хвиля. Військові РФ добу штурмують Авдіївку

Нова хвиля наступу окупантів не менш потужна за попередню.

Російські війська почали нову хвилю штурмів навколо Авдіївки

На Авдіївському напрямку розпочалась нова хвиля російських штурмів й атак. Військові РФ тиснуть та не залишають спроб оточити місто.

Як розповів начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш, атака тривала всю ніч, проте Сили оборони були до неї готові. За його словами, було знищено 50 одиниць ворожої техніки.

Хлопці все відбили, але дійсно дуже-дуже важко… Авіація багато шкоди робить, не лише по позиціях, але і по території громади, – розповів Барабаш. Поширити

Станом на зараз в Авдіївці залишається 1,6 тис. людей. Евакуації заважають постійні обстріли.

Що відомо про наступ РФ на Авдіївку

10 жовтня російські війська активізували наступ на Авдіївку, завдаючи масованих ударів по місту.

Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що 10 жовтня був, «мабуть, найбільший наступ на місто за всю повномасштабну війну», проте ситуація контрольована. У ЗСУ розповіли, що окупанти хочуть оточити Авдіївку, кидаючи велику кількість техніки та особового складу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони України тримають позиції біля Авдіївки.

Представник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напряму Олександр Штупун заявив, що російські окупанти продовжують активні наступальні дії в районі Авдіївки та розглядають місто як можливість здобути бодай якусь знакову «перемогу» і переломити хід бойових дій.

16 жовтня Барабаш зазначив, що російські окупанти стали менше гатити по Авдіївці, проте внаслідок ворожого обстрілу на захід від міста загинуло двоє людей.

Того ж дня Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні повідомив, що на Авдіївському напрямку росіяни вели безуспішні штурми за підтримки авіації в районах Авдіївки та Первомайського Донецької області, проте Силам оборони вдалося відбити сім російських атак.